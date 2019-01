Kurdský uprchlík vězněný na ostrově mimo Austrálii dostal literární cenu v hodnotě 125 000 australských dolarů

31. 1. 2019





Laureát dvou nejvýznamnějších australských literárních cen se neúčastnil ceremonie, při níž mu byly uděleny.



Behrouz Boochani, jehož první kniha získala cenu 25 000 australských dolarů za literaturu faktu a zároveň cenu 100 000 australských dolarů za nejlepší současné literární dílo, má zákaz vstupu na australské území.



Tento kurdský íránský spisovatel je žadatelem o azyl, jehož Austrálie vězní v očistci na ostrově Manus v Papua New Guniea už téměř šest let.





Jeho kniha No Friend but the Mountains, Žádní přátelé, jen hory, napsaná postupně z vazebního střediska prostřednictvím esemesek, byla nyní australskou vládou, která ho vězní, uznána za vynikající literární dílo.



"Mým hlavním cílem bylo upozornit lidi v Austrálii a po celém světě, jak tento systém systematicky mučí nevinné lidi vězněné na ostrovech Manus a Nauru už téměř šest let. Doufám, že tato kniha více upozorní na naši situaci a povede ke změně této barbarské politické strategie. To, že tak významnou literární cenu získal žadatel o azyl vězněný mimo území Austrálie ve vazebním středisku, je obrovskou hanbou pro australskou vládu."



Cenu za Boochaniho převzal jeho překladatel, Omid Tofighian, který spolupracoval s tlumočníkem Moonesem Mansoubim na překladu Boochaniho textu z jazyku farsí do angličtiny.



"Dopad, který tato cena bude mít na australskou politiku a na strategii australské vlády vůči uprchlíkům, bude obrovský - a to nejen v Austrálii, ale pro vyhnané lidi v exilu po celém světě," řekl Tofighian.



"Toto je snad nejzlovolnější forma koloniálního útlaku, která v současnosti na celém světě vítězí - a psát o tom takto otevřeně v této knize a uznat to a upozornit na narativ, který to představuje, to bude mít dopad po mnoho dalších generací."



Podrobnosti v angličtině ZDE



https://www.theguardian.com/world/2019/jan/31/behrouz-boochani-asylum-seeker-manus-island-detained-wins-victorian-literary-prize-australias-richest

