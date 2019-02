Observer: Babiše ohrožuje záporný verdikt z Černošic

3. 2. 2019





Miliardář premiér ČR Andrej Babiš čelí neočekávané politické hrozbě poté, co ho jeho místní komunální úřad shledal vinným ze střetu zájmů, protože vlastní vlivná média, zatímco zastává vysoký politický úřad.



Andrej Babiš přežil masové protesty požadující jeho rezignaci, vyšetřování kriminálního podvodu i pokračující zkoumání jeho podnikatelských metod, které provádí Evropská komise.

Avšak nyní potvrdil komunální úřad v Černošicích - v městečku čítajícím 7000 osob těsně za Prahou, kde Babiš žije - stížnost organizace Transparency International, že Babiš porušuje zákon svým vlastnictvím gigantického koncernu Agrofert, jehož součástí jsou dva celostátní deníky a největší komerční rozhlasová stanice v České republice. Kritikové to považují za zásadní rozhodnutí.Městský úřad v Černošicích je první českou institucí, která konstatovala, že premiér Babiš stále vlastní Agrofert, přestože svůj koncern předal do trustu, aby se vyhnul obvinění z porušení zákona. Transparency International argumentuje, že Babiš má z vlastnictví trustu prospěch a že Agrofert zůstává plně v jeho rukopu.Městský úřad má pravomoci Babiše potrestat jen relativně mírnou maximální pokutou ve výši 250 000 Kč. Avšak jeho rozhodnutí by mohlo mít širší odezvu a mohlo by ovlivnit výsledek vyšetřování Evropské komise, která se zabývá tím, že Babiš dostává obrovské dotace z EU. Toto vyšetřování bylo zahájeno v rámci samostatné stížnosti, podané organizací Transparency International."Pro tu evropskou stížnost to má dopad," vysvětluje David Obdračka, ředitel české kanceláře TI. "Evropská komise uvedla, že i když záležitost sama zkoumá a sama ji posuzuje, také ji zajímá, jak se s ní vypořádají české úřady. Možnost, že by rozhodnutí z Černošic bylo přeneseno i na evropskou stížnost, Babiše opravdu znepokojuje."Babiš na verdikt z Černošic reagoval hněvivě. Charakterizoval jako jako "zpolitizované" a zapřísáhl se, že se proti němu odvolá. "Nechápu, jak úředníci, kteří se zabývají dopravními přestupky, mohou rozhodovat o tak složitém právním problému."Babiš na dotaz týdeníku Observer ohledně jeho odvolání nereagoval.Transparency International předložila svou stížnost Černošicím, protože český zákon praví, že stížnosti na střet zájmů musí být registrovány u relevantního městského úřadu. Městský úřad si najal externí poradce a právníky k řešení otázky mimo jeho normální kompetenci.Verdikt přichází poté, co Babišův syn Andrej Jr. údajně sdělil v listopadu českým novinářům, že byl vylákán na Krym a "unesen", aby bylo zabráněno jeho svědectví policii, která vyšetřovala trestní obvinění, že jeho otec před více než deseti lety získal podvodně fondy z Evropské unie pro venkovský hotel a konferenční středisko známé jako Čapí hnízdo. Babiš tuto historiku popřel a uvedl, že jeho syn - který je podle něho duševně chorý - byl podveden, aby učinil toto prohlášení.Podrobnosti v angličtině ZDE