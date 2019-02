Aktuální fakta o fotovoltaice v Německu

4. 2. 2019

Pro energetický přechod, tj. úplný přechod k CO 2 neutrálnímu a udržitelnému zásobování energií, je nezbytné v Německu, mimo jiné, asi 200 GW instalovaného výkonu fotovoltaických modulů, což je pětkrát více než byl stav v roce 2016. Pro tuto kapacitu a to při předpokládané průměrné účinnosti modulu o hodnotě 19%, je nezbytných přibližně 1000 km čtverečních nainstalovaných fotovoltaických modulů. Dnes oblast instalovaných modulů odpovídá přibližně 2% celkové plochy osídlení a dopravy nebo 8% plochy obytných budov v Německu.

U modulů, které se používají na plochých střechách a v otevřeném prostoru, je potřeba plochy pro instalaci 2 až 2,5krát vyšší než plocha čistého fotovoltaického modulu, protože jde o nakloněné moduly na vodorovných plochách.

Studie, kterou zadalo Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury, odhaduje, že potenciál rozšíření na ploše neomezených otevřených prostor činí více než 3000 km čtverečních půdy, což odpovídá 143 GW fotovoltaiky. Navíc existuje potenciál rozšíření střešních ploch na 150 GW fotovoltaiky bez ohledu na využití solárního tepla [BMVI].

Citováno ze zdroje: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, Fraunhofer ISE, Download www.pv-fakten.de, Fassung vom 6.1.2019

Anglická verze:

https://www.ise.fraunhofer.de/en/publications/studies/recent-facts-about-pv-in-germany.html

Will Germany be completely covered with PV modules?

Německá verze:

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf