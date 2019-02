Britové se stávají národem dvojího občanství

5. 2. 2019





Od hlasování pro brexit zažádaly desetitisíce britských občanů o občanství nějaké členské země EU.



Cenným kapitálem pro Brity je dnes mít irskou babičku. To totiž Britům dává právo zažádat o občanství Irské republiky a udržet si tak práva občana Evropské unie, které jim jinak brutálně odebere brexit.

V roce 2018 zažádalo o občanství Irské republiky 200 000 Britů, přibližně polovina z nich žije v Severním Irsku. Občané žijící na irském ostrově, bez ohledu na to, zda v Irské republice či v Severním Irsku, mají totiž podle dohody z Velkého pátku r. 1998 o ukončení severoirského terorismu právo získat občanství Irské republiky. Podle odborníků prý má právo na irské občanství až 10 procent obyvatel Británie.Po celé Evropě nyní Britové žádají o druhé občanství. Na výzvu deníku Guardian, aby se přihlásili ti čtenáři, kteří to činí, se ozvalo více než 1100 osob. Britové žádají o irské, německé, francouzské, belgické a švédské občanství, ale také o rakouské, kyperské, dánské, maďarské a maltské. Pozoruhodně velký je počet Britů žádajících o litevské občanství, jsou to potomci Litevců, kteří uprchli do Británie poté, co jejich zemi v roce 1944 okupoval Stalin."Chtěl jsem mít možnost pracovat kdekoliv v Evropě, a nepřivítal jsem skutečnost, že brexitéři nám tuto možnost odebrali," konstatují mnozí Britové.Problémem je však Polsko a Španělsko, dvě evropské země, které neuznávají dvojí občanství. Ve Španělsku žijí statisíce Britů a odchod Británie z EU bez dohody bude znamenat, že přijdou o veškerá svá práva, včetně práva na důchod a na zdravotní pojištění, a bude to znamenat, že se houfně budou Britové ze Španělska muset stěhovat zpět do Británie. Ve Španělsku žijí především britští důchodci a jejich návrat do Británie zatíží britské zdravotnictví a systém sociální podpory.Počet Britů, žádajících o německé občanství, stoupl z 2865 v roce 2016 na 7493 v roce 2017. Počet Britů, kteří se chtějí stát Němci, se od referenda o brexitu více než zdesetinásobil.Pozoruhodným důsledkem referenda o brexitu je počet lidí, jejichž rodiny uprchly před německými nacisty a nyní znovu žádají o německé občanství. "Já jsem se narodila r. 1944 v Palestině jako dítě uprchlíků německého původu bez státní příslušnosti, jimž bylo odebráno německé občanství, protože byli považováni za židy," konstatuje Nancy Kraussová, lékařka v penzi žijící ve východní Anglii. "Rodiče na mě mluvili pouze anglicky, protože chtěli, abych měla pocit, že patřím do Británie. Teď žádám o německé občanství, kvůli brexitu. Německé občanství umožní mně, mé dceři a mým vnoučatům, abychom zůstali Evropany. To nám dá celou řadu možností, pokud v Británii vzniknou vážné problémy. Pod tím vším ale leží pocit, že napravuju něco, co bylo špatně, vracím se ke svým kořenům, alespoň mentálně, které patřily mým rodičům a o něž byli neprávem připraveni. Pokud to nyní chce německá vláda napravit, vítám to."Německé občanství je nesmírně populární, protože podle Henleyho pasového indexu je spolu s Francií na třetím místě podle počtu zemí, které držitelé těchto pasů mohou navštívit bez víza.Ben Wright, jednapadesátiletý manager, který žije v Německu, právě získal dvojí občanství. "Žiju, pracuju a cestuju už 25 let po Evropě. Byl jsem svědkem toho, jak byly hranice zrušeny a překážky volnému pohybu obyvatelstva byly zlikvidovány. Brexit nabízí Britům modré pasy. Bohužel, ten pas ztratil svou hodnotu."Podrobnosti v angličtině ZDE