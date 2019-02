Znovu zneužívání psychiatrie k politickým účelům?

Ve vybraných textech "skutečných odborníků" se operuje pojmem psychopat. Kdysi to znamenalo blázen, tedy duševně nemocný člověk. Například velmi rozšířený (náklad 100 000) Slovník cizích slov z roku 1971, autor Ladislav Rejman, vydalo SPN v roce 1971 je heslo psychopatie vyloženo takto: "duševní porucha, chorobný duševní stav, duševní úchylnost"...

Schválně se zeptejte ve svém okolí, co si lidi představují pod pojmem. Většina, možná drtivá, mající v povědomí (i v podvědomí) tuto zastaralou definici, se bude divit, že to nevíte, no to je přece blázen. Pokud se jim budete pokoušet vysvětlit, že věda psychologicko-psychiatrická (dle Vladimíra Vondráčka) už v současnosti pojmu psychopat užívá jinak, mávnou rukou a řeknou si, v lepším případě, že jste taky blázen. Přitom stačí si pustit na YouTube onen ve výše uvedených článcích citovaný rozhlasový rozhovor s psychiatrem Radkinem Honzákem