Španělsko odmítlo francouzsko-německý plán řešení migrační krize ve Středomoří

11. 2. 2019

Španělsko odmítlo plán prosazovaný Německem a Francií zaměřený na zřízení mechanismu přijetí migrantů bez dokumentů, kteří dorazí do EU. Madrid vyjadřuje námitky vůči myšlence s ohledem na omezení mechanismu na migranty, kteří dorazí do Itálie nebo na Maltu, zatímco nezahrnuje Španělsko, informují María Martínová, Bernardo de Miguel a Lucía Abellánová. A to přesto, že od loňského roku největší počet migrantů v Evropě směřuje právě do Španělska.



"Španělsko nemá námitek vůči dočasným ujednáním, pokud se vztahují na celé Středomoří," prohlásil ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska na neformálním jednání s evropskými protějšky v Bukurešti. EU strávila měsíce hledáním dočasného řešení, aby se vyhnula epizodám, při nichž nevládní organizace zachraňují zbloudilé lodi na moři, zatímco žádný evropský přístav je není ochoten přijmout. Žádná z dosud předložených iniciativ neuspěla, ale Španělsko dosud nevyužilo veta. Španělští poslanci se cítí unaveni kvůli přístupu Itálie, která v zásadě uzavřela hranice, a také proto, že solidarita se Španělskem mezi členskými státy EU je omezena. Podrobnosti v angličtině: ZDE

0