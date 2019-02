V New Orleansu se v tom vyžívají

12. 2. 2019 / Jan Čulík













Ještě jednou se krátce zastavíme v New Orleansu. Je to nesmírně alternativní město, multikulturní, doslova mnoha tisíců kilometrů kulturně vzdálené od hodnot Donalda Trumpa. Když vidím na Facebooku výkřiky některých Čechů ve smyslu "Smrt Američanům!" vidím, jak ti čeští fašisti naprosto nechápou, jak rozrůzněná je americká společnost, že na každém dalším padesátém kilometru najdete úplně jinou kulturní zkušenost a úplně jiný přístup k životu. A obyvatelé New Orleansu si to užívají.





Jak už jsme ukázali dříve, všude je ve městě hudba, spontánně hrají na nejrůznějších nárožích nejrůznější kapely. A co je víc: obyvatelé tohoto města milují extravagantní pochody. Večer v sobotu 9. února se v oblasti kolem St. Claude's Avenue konal obrovský pochod, sfi-fi parade, na počest vědecko-fantastických filmů. Vážně i ironicky: k popukání je dechová kapela, kterou jsem natočil v závěru výše zmíněného šotu, která hraje zoufale bědující melodie...





Průvod měl začít kolem sedmé: po celém městě se po jeho trase shromáždily tisíce lidí, konverzovaly, popíjely nejrůznější alkohol, přicházely v nejrůznějších, často zářících kostýmech, bavili se. Průvod se nakonec objevil až kolem 21. hodiny. Níže z celé akce ještě asi dvacet fotek: