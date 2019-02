Deutsche Welle: Protiimigrační český premiér a jeho zaměstnanci-migranti

12. 2. 2019



Český premiér a miliardář Andrej Babiš už léta vyvolává ve své zemi nenávist proti migrantům. Avšak mnoho cizinců, kteří do jeho země přišli za pochybných okolností, pracuje v jeho firmách.



Šestatřicetiletý Va Gan Nguyen (jméno bylo změněno) pochází ze Severního Vietnamu. Jako tisíce jeho spoluobčanů i o se pokusil zlepšit si životní úroveň prací v evropské zemi, v jeho případě v České republice.



Zaplatil 14 000 dolarů vietnamskému prostředníkovi, který mu měl zařídit odstranění všech byrokratických překážek. Jenže navzdory tomu, co mu bylo slíbeno, skončil u tvrdé práce na jatkách v podstatě jen za českou minimální mzdu.

Továrna je v Mirovicích, asi 80 km jihozápadně od Prahy a je součástí korporátního impéria premiéra Andreje Babiše Agrofert, Babiš je populistický politik, který na veřejnosti vystupuje jako ostrý odpůrce migrace. Babišova propaganda proti uprchlíkům a žadatelům o azyl přiměla mnoho českých voličů, aby pro něho při posledních všeobecných volbách hlasovali.V továrnách Agrofertu však Babiš zaměstnává četné imigranty ze zemí mimo EU, včetně Vietnamu, Ukrajiny a Mongolska. Většina z nich dostává zoufale malý plat a většina z nich přišla do ČR za vysoce pochybných okolností.Van Ga Nguyen, kvalifikovaný svářeč, je ženatý a má ve Vietnamu dvě malé děti. Chtěl si pár let v Evropě vydělávat. Plánoval otevřít si pak ve Vietnamu malý obchod. Prostředník mu slíbil "lehkou práci v továrně zpracovávající kuřata za asi 1000 dolarů (23 000 Kč) měsíčně," říká Nguyen. To by bývala asi pětkrát vyšší mzda než ve Vietnamu.14 000 dolarů na cestu do ČR Nguyen získal prostřednictvím bankovní půjčky a zastavením svého domu prostřednictvím hypotéky. Začátkem roku 2016 mu vietnamský prostředník zařídil vízový pohovor na českém velvyslanectví.V dubnu 2016 začal Va Ga Nguyen pracovat v kuřecí továrně Vodňanská v Mirovicích. Továrna je v ČR už delší dobu známa špatnými pracovními podmínkami a údajnou protizákonnými praktikami vůči zaměstnancům. Van Ga Nguyen stál na začátku výrobní linky a musel každý den věšet tisíce živých kachen nebo mrtvých kuřad na háky. Byla to špinavá, někdy krvavá, velmi nehygienická a špatně placená práce. Dostával ekvivalent asi 550 měsíčně (13750 Kč). Po roce odešel, když se mu nepodařilo dosáhnout zvýšení mzdy.Návštěva novinářů z Deutsche Welle v Mirovicích potvrdila, že zahraniční zaměstnanci tam žijí ve velmi špatných podmínkách. Všichni zahraniční zaměstnanci, s nimiž hovořili, pracují a bydlí za stejných neuspokojivých podmínek. Nemají žádnou písemnou pracovní smlouvu. Vydělávají jen asi 600 euro měsíčně, za špatné ubytování musejí platit téměř 100 euro měsíčně. Tak se stávají pro Agrofert lukrativním byznysem i tyto neuspokojivé ubytovací prostory.Je to v ostrém kontrastu s tím, jak Babiš neustále zdůrazňuje, jak důležité jsou pro něho dobré pracovní podmínky.Deutsche Welle požádala Andreje Babiše o vyjádření k neuspokojivé situaci jeho zahraničních dělníků v Mirovicích Babiš neodpověděl, ale po zveřejnění německé verze tohoto článku Babiš 5. února obvinil DW, že si článek "vymyslela a znovu tvrdil, že "proimigrační média" o něm vydávají "nepravdy a lži". "Článek začíná konstatováním, že jsem protimigrační populista," píše český premiér. "Drzost těchto proimigračních médií, jako je Guardian či Deutsche Welle, neustále sílí, protože já zjevně znepokojuji lidí v Evropě, když mluvím kriticky o migraci. Spojte se s mou bývalou firmou, informoval jsem se o tom. To je všechno vymyšlené," řekl Babiš."Mluvčí Agrofertu Jan Pavlů charakterizoval otázky DW jako "hrubě urážlivé a neuctivé". Všechny zákony jsou dodržovány, řekl Pavlů a dodal, že zahraniční dělníci pracují za stejných podmínek jako čeští zaměstnanci. Všichni mají písemné pracovní smlouvy, zdůraznil mluvčí.Pavlů také popřel, že Agrofert za pomoci zaměstnaneckých agentur se záměrně zaměřuje na dělníky ze zahraničí. Nevysvětlil ale, jak jeho firma najímá zaměstnance.Mluvčí českého ministerstva zahraničí uvedl, že nemá žádné informace o tom, že by při udělování českých pracovních víz docházelo ke korupci. Čeští diplomaté a konzulární pracovníci se na takové praxi nepodílejí.Od léta 2018 byl však program pracovních víz pro Vietnamce zastaven - "z důvodů bezpečnosti státu", bylo řečeno. Česká vláda neposkytla žádné další informace.Van Ga Nguyen žije ilegálně v České republice od svého propuštění z Vodňanské, protože jeho dvouleté pracovní vízum bylo spojeno s jeho místem v Mirovicích. Teď pracuje na černo pro jednu stavební firmu v malém městě v severovýchodních Čechách. Má stále ještě dluh asi 10 000 dolarů. Lituje, že se rozhodl jet do České republiky.Do Vietnamu se ovšem vrátit nemůže - nikdy by tam nevydělal tolik, aby mohl uhradit své dluhy. Bude se teď snažit získat legální práci v Maďarsku nebo v Bulharsku. Na dotaz, zda znovu použije služby prostředníka, říká tiše "ano" s výrazem nejhlubší rezignace. Kolik to bude stát tentokrát? 12 000 dolarů. Va Ga Nguyen pohlíží k zemi a zahalí se do pláště před mrazivým větrem.Podrobnosti v angličtině ZDE