ANO - je líp, i když je hůř

11. 2. 2019 / Karel Dolejší

Babišovo ANO nadále vede v průzkumech voličských preferencí, zatímco opoziční ODS a Piráti ztrácejí zejména mladší voliče ZDE . Setrvalý trend neprůstřelnosti vládního hnutí se zřejmě potvrdí i po Babišově skandálu s "reorganizací" úřadu, který vyšetřuje jeho střet zájmů, a po oznámení vlády, že ANO, líp už bylo, pročež je třeba masivně škrtat v rozpočtu a zvyšovat daně. Pokud vše proběhne, jak lze očekávat, nezbude než konstatovat, že už neexistuje prakticky nic, co by premiér udělal a voliči by mu to neodpustili.