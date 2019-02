Povědomí o školství a Totem Plzeň

Vážené dámy a pánové!

V Totemu Plzeň máme vedle jiných aktivit taky konversace v angličtině a němčině, které vedou praktikantky a praktikanti z Evropy, převážně z Německa. Pro tento školní rok máme zde Sáru ze Španělska a Leilu ze západu Německa. Dívky se zde učí též česky. Včera v angličtině jsme měli téma Education. Obě dívky vysvětlily školské systémy ve svých zemích. Ten španělský je od střední Evropy dost odlišný. Například titul bakaláře získají žáci už na některé střední škole a je to něco jako naše maturita. Pokud jsem tomu dobře porozuměl, tak se tam za vyšší vzdělání dost platí.





Na závěr hodiny nám rozdaly A4 papír s názvem 10 FACTS ABOUT THE FINNISH EDUCATION SYSTEM. Já mám trochu průpravu, protože čtuale stejně jsem se divil. Natož pak další účastnice konverzace, některé bývalé učitelky, které kroutily nevěřícně hlavami. Obsahy informací o finském školství jsou vám jistě známy, tak to nebudu přepisovat..