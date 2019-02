Juan Guaidó: Byl jsem zvolen v jednom z nejchudších měst ve Venezuele

7. 2. 2019





Reportérka Channel Four News Lindsey Hilsum z Caracasu: Toto je země s dvěma prezidenty. A to je recept pro - no, nikdo vlastně neví pro co. V úterý byl Juan Guaidó v národním shromáždění. Jednal tam s představiteli své strany i dalších stran. Z toho odvozuje svou legitimitu, protože je předseda parlamentu a konstatuje, a mnozí s ním souhlasí, že zvolení Nicolase Madura bylo podvodné. A proto má právo převzít správu země, tak to stanoví ústava. Ovšem Nicolas Maduro v žádném případě neustupuje. Podařilo se mi s Guaidóem promluvit, zajímavě před obrazem Simona Bolívara, osvoboditele Jižní Ameriky. Bolívar je osobnost, na němž Nicolas Maduro zakládá svou vládu. Říká, že je to socialistický hrdina. Zeptala jsem se Juana Guaidó, co bude jeho další krok.





Juan Guaidó: Myslím, že Venezuela prochází bezprecedentní krizí. Usilujeme o to, aby se do země dostala humanitární pomoc, která by zachránila života až 300 000 lidí, kteří jinak zemřou. (Pozn. red. Madurova vláda zablokovala most na hranici s Kolumbií, aby se tato humanitární pomoc pro hladovějící Venezuelany do země nedostala.) A potřebujeme udržovat mezinárodní i domácí tlak, abychom zamezili uzurpaci moci, která drtí Venezuelu. Potřebujeme utvořit prozatímní vládu a uspořádat svobodné volby.



Lindsey Hilsum: Jestliže trváte na tom dovézt do země tu humanitární pomoc, mohlo by dojít k násilí.



Juan Guaidó: Ne. Ve Venezuele už násilí je. Usmrtili sedmdesát mladých lidí za to, že protestovali v ulicích. Caracas je nejnásilnějším hlavním městem na celém světě. Největší dilema je s armádou: zda do země vpustí humanitární pomoc nebo ne. Nejsem si jist, zda svědomí armády je povede k tomu, aby chtěli, aby jejich rodiny, jejich babičky, jejich strýčkové, jejich děti a jejich manželky nakonec dostali humanitární pomoc.



Lindsey Hilsum: Britská vláda a některé evropské země nyní uznávají vaši roli. Co více chcete, zejména od Británie?



Juan Guaidó: Chceme pomoc, abychom do země dostali humanitární pomoc. A potřebujeme udržovat tlak na zkorumpovaný režim, který porušuje lidská práva. Chceme ve Venezuele demokracii. Potřebujeme, aby evropské země dál vyvíjely tlak. Dnes máme ve Venezuele diktaturu, která utlačuje státní instituce a zmocnila se jich. Musíme zvýšit tlak, protože diktátor dobrovolně neodejde. Tak musíme udržovat nátlak, abychom vytvořili podmínky k ukončení uchvácení moci. Musíme utvořit prozatímní vládu a zemi stabilizovat a vytvořit podmínky pro svobodné volby.



Lindsey Hilsum: Někteří lidé říkají, že jste prostě jen loutka Američanů.



Juan Guaidó: To by minimalizovalo boj tolika Venezuelanů, kteří obětovali své životy a kteří vyšli do ulic. A je to v této zemi většina lidí. Je to mocná většina. Odebralo by to zásluhy mnoha z nás Venezuelanů. Kteří vyhráli ve volbách, kteří omezili diktaturu, kteří čelí hrozbám. Také by to delegitimizovalo úsilí Evropské unie a všech zemí po celém světě, které nás uznaly, ale také by to minimalizovalo dvě základní hodnoty: demokracii a svobodu.



Lindsey Hilsum: A druhou věcí, kterou říkají, je: Vy zastupujete jen bohaté. Chudým Venezuelanům nerozumíte.



Juan Guaidó: Byl jsem zvolen v jednom z nejchudších měst ve Venezuele. Byl jsem zvolen ve volebním okrsku, kde dosud nikdy předtím opozice nevyhrála. Má studia mi financoval strýc. Pracoval jsem, abych se na studiích udržel. To je simplistní charakterizace někoho, kdo nechce vidět, co se ve Venezuele děje. Ve Venezuele se věci mění. Velká většina v zemi chce změnu a v tuto chvíli my úsilí pro změni koordinujeme.















