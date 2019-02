Trh jako trhnout

7. 2. 2019 / Boris Cvek

Chápu liberální odpor k centrálnímu plánování, naprosto ho sdílím. Chápu, že ne každá regulace je prospěšná, to je nad slunce jasné. Je třeba ovšem hovořit zcela konkrétně a věcně, proč je nebo není prospěšná, k jakým důsledkům vede. Ale pokud někdo řekne, že chce, aby trh byl bez kontroly, aby se trh nějak řídil sám, tak to je tak nehorázná pitomost jako představa, že Země je placatá. A přitom je dnes tato nehorázná ideologie celkem populární, zejména mezi odpůrci Evropské unie.

Kdo zajistí dodržování smluv? Smlouvy jsou základním předpokladem obchodu. Jak budou do tržních vztahů zapojeni soudci, policie, kontrolní úřady? Podle logiky trhu by měli být na prodej. Kdo zajistí na tržním principu ochranu spotřebitelů? Odpůrci Evropské unie často chtějí integraci národních států nahradit sdružením volného obchodu. Kdo v takovém sdružení zajistí, že maso z polského nuceného výseku nebude v Praze prodáváno jako luxusní maso z argentinského býčka?

Na tom se dá pořádně trhnout. A podle našeho ministra zemědělství se opravdu podezřelé polské maso, bezcenné maso, prodávalo v luxusních pražských restauracích jako kvalitní maso z Argentiny. Tržně je to naprosto logické a správné. Přinese to mnohem větší zisk než prodávat pod značkou luxusního argentinského masa opravdu právě to luxusní argentinské maso. Když jste poctiví, chováte se tržně nezodpovědně, okrádáte svou rodinu.

Ten, kdo opravdu považuje tržní hospodářství za správnou věc (a já se považuji za skalního příznivce tržního principu), kdo opravdu chce čelit všem pokušením znárodňování a centrálního plánování, musí dbát na to, aby trh zajistil poctivou soutěž. Friedrich Hayek říkal, že trh má umožnit, aby nové, lepší výrobní postupy a vynálezy díky své efektivitě porazily staré postupy a zcela je nahradily. Proto trh může vést k blahobytu a společenském progresu. Pro Hayeka není trh účel sám pro sebe, ale prostředek pro kvalitní život společnosti. To se nikdy ovšem nemůže stát v prostředí, kde vládne podvod, v takovém prostředí prosperují výrobci zmetků, kteří postupně získají takovou ekonomickou moc, že rozloží celou společnost korupcí. Má-li trh plnit tu roli, která přináší blahobyt, musí to být trh, který je kultivovaný právním státem a efektivními kontrolními mechanismy.

K tomu: „Restaurace, které odebíraly v Praze hovězí z problematických polských jatek, je následně vydávaly za argentinské. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) to ve středu řekl na sněmovním zemědělském výboru. Dodal, že pokud by se v polském hovězím našly zbytky veterinárních léčiv, přijme stát mimořádná veterinární opatření.

"Chci vás ubezpečit, že to nešlo do žádných lowcostových restaurací, byly to luxusní restaurace, speciálně v Praze. Braly to restaurace, které pak vydávají polské maso za argentinské, aby mohly prodávat za 1000 korun porci," řekl poslancům. Toman nechtěl konkrétní podniky uvádět, jsou však podle něj nazývané asijsky. "A tím nemyslím čínské restaurace," dodal.“



