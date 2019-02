Ryba nesmrdí, to jen lidé spolu nemluví

8. 2. 2019

V článku Opravdu smrdí ryba od ocasu (https://blisty.cz/art/94441-opravdu-smrdi-ryba-od-ocasu.html) je navrhováno více používat vlaky k dopravě nákladů. Dále státní podpora nákupu elektromobilů. Rád bych k tomu popsal pár postřehů, píše David Michal.



S těmi vlaky to nebude tak jednoduché. Četl jsem kdesi, že na kolejích jednoduše není kapacita. Osobní vlaky mají přednost, nákladní musí čekat a volných časových oken, kdy mohou vjet na kolej, není mnoho. Takže nejdříve by bylo nutné železniční síť rozšířit. A to je možná větší problém než postavit dálnici.