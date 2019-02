Zuřící brexitér v Dolní sněmovně byl zkrocen

7. 2. 2019

Fundamentalistický brexitér, konzervativní poslanec Peter Bone: Prezident Evropské komise řekl, že v pekle je vyhrazeno speciální místo pro brexitéry. Nevzpomínám si, pane předsedo, na žádného prezidenta, který by urážel poslance této sněmovny, členy vlády a britský lid takovýmto způsobem. Jaké prostředky má sněmovna nebo vláda k tomu, aby reagovala na tak naprosto otřesnou urážku?John Bercow, předseda sněmovny: No, já nejsem odpovědný za výroky prezidenta Rady Evropy. Nevěděl jsem, dosud jsem si nebyl vědom toho, že pan poslanec pro Wellingborough je takto mimořádně citlivý, že je v nějakém smyslu křehkou květinkou, že je schopen stát se rychle a vážně zraněnou duší, v důsledku výroků ad hominem od jiných lidí. Jestli tomu ale skutečně je, že u něho vzniká mimořádná citlivost, a má pocit, že byl uražen, i při tom, jak pan poslanec za New Forest East si tam vsedě cosi mumlá, raněný, zjevně hluboce raněný, tak to je mi tedy pana poslance líto.Joanna Cherry, právnička, poslankyně za skotské nacionalisty: To, co ve skutečnosti řekl prezident Rady Evropy Donald Tusk, a já cituji: "V pekle existuje speciální místo pro ty, kteří prosazovali brexit, aniž by měli byť jen náznak plánu, jak to bezpečně zařídit." (Pozdvižení) No, pane předsedo, někdo pravda bolí, že?