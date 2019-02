Tak to tu ještě nebylo! Vaše důchody závisí na genderových neziskovkách!

Z jímky internetového odpadu jsme dnes vylosovalibavičku Markétu Šichtařovou

7. 2. 2019 / Bohumil Kartous

Internet empiricky prokázal jednu zásadní věc: blbost se dobře šíří. Tím pádem je ovšem dobře obchodovatelná a tím pádem není možné ji vykořenit. Bylo by to neekonomické. A kdo jiný by si měl být vědom této skutečnosti než ekonom. Pokud navíc máte chorobnou potřebu leštit si své nedomrlé ego a být vidět, blbost se nabízí jako levná a přitom vydatná léčebná kúra. Vcelku přirozeně se patologie s nerozumným chováním doplňují, tudíž pacient nemusí chodit pro munici daleko a nemá ani etické zábrany, případně si s nimi umí kreativně poradit. Varováním pro společnost by mělo být to, že pokud blbost ve veřejném diskurzu přesáhne kritickou mez, není možné zachovat si perspektivu. Blbec neomylně povede společnost přímo do hnoje, který okolo sebe bezelstně trousí.

Nedávno mi říkal jeden známý, že když šel natáčet rozhovor do jedné nejmenované redakce, potkal tam Klause juniora. S překvapením zjistil, že k němu má tamní osazenstvo nezvykle přátelský vztah. On totiž Václav je pro redakci něco jako dojná kráva. Jeho textové slátaniny, rezonující neomylně populistickými klišé, manipulacemi a nesmysly, totiž představují slušný clickbait. A to je pro většinu mediálních projektů v ČR jediné kritérium, které je doopravdy zajímá. Obsah je hodnocen podle toho, kolik lidí vleze na stránku. Tento způsob uvažování tedy nutně vede k tomu, že společnost místo názorové polemiky konzumuje diskusní porno. Musíte zachovat zdání myšlenky (koitu) a zároveň se vymknete realitě. Jen místo mechanického vzdychání mechanicky zreprodukujete nejlevnější resentiment a populistická buzz words.

I na iDNES.cz mají takové hvězdy. Koukněte na paní Šichtařovou, která rozumí jak kuchyni, tak imigraci, národnímu hospodářství a rozhodně, rozhodně rozumí genderu. Je to velmi žádaná komentátorka věcí veřejných, proto se o ni musí iDNES.cz dělit s Parlamentními listy. To je pochopitelně nejlepší adresa a zasloužená prestiž pro každého blbce, kterému je jedno, co a komu sděluje, hlavně že to je ekonomicky rentabilní a že to produkuje uspokojivé množství dopaminu. A proto jsme na světě, zvlášť když máte za sebou ideologickou přípravku na Národohospodářské fakultě VŠE. Pak to jde všechno snáz, protože pokud jste do té doby měli nějaké pochybnosti, což je nezbytné příslušenství kritického uvažování, pak už si nemusíte s ničím takovým lámat hlavu.

S nadprodukcí paní Šichtařové jsem už měl možnost se seznámit. To nejsou názory, které by bylo nutné číst od začátku do konce. Nacionalistické, neoliberální, protiunijní a protiimigrantské memy rozvařené v průmyslový kompot, který servíruje kterákoliv populistická jídelna. Konkurenční výhodou téhle paní jsou jen vyretušované fotky (pozor, on i Tomio je na billboardech fešák). Jinak je to odpad, kterého je všude plno.

Není to nic objevného, občas je jen dobré upozornit, že tihle lidé záměrně vytvářejí informační smog a jsou ochotni kvůli tomu nebetyčně lhát. Tuhle si paní Šichtařová všimla, že na MPSV vznikla komise k důchodové reformě. Byť sama autorka "skandálního odhalení" poukazuje, že má 44 členů z nejrůznějších sfér, do titulku vytáhla "genderové neziskovky" a lže, že tyto rozhodují o "našich" důchodech. Perex uvádí věta, kterou se pravděpodobně autorka naučila od editorů Parlamentních listů a zbytek textu je takové to blitíčko, v němž je občanské společnosti předložen názor, že participace občanské společnosti na důchodové reformě je něco zvráceného. Samozřejmě nejlépe by to zvládli absolventi Klausova neoliberálního kurzu na NF VŠE.

Fascinuje mě, jak obrovské množství energie musí být vynakládáno na to, aby se podařilo udržovat v digitálním prostoru manipulace a blbost v alespoň přijatelné rovnováze (nejrůznější weby odhalující fake news a uvádějící dezinformace na pravou míru). Pro dnešek jsem si svoje splnil a níže kopíruji reakci Miroslava Hyliše, který na nadprodukci paní Šichtařové upozornil. Lépe bych to ostatně pojmout nedokázal:



"Královna laciného populismu na iDNES.cz opět promluvila (Klaus jr. v sukních). Tendenčně a zkresleně (jako vždy). Předesílám, že genderové neziskovky neznám, o gender se nezajímám, přesto ale už z nadpisu (jako blíže i z celého výpotku paní Š.) vidím, že jde opět o lež a matení méně kritického čtenáře. Gender to je něco jako Soros, virtuální strašák a maskot (bez reálné hrozby), dobře se jím ale sbírají politické body (a karma) spoluobčanů (čtenářů), jejichž předsudky převládají nad racionálním myšlením. Takže paní Šichtařová, o "našem" důchodu NEROZHODUJÍ GENDEROVÉ NEZISKOVKY, nelžete a nepřekrucujte osobo, oni SPOLUROZHODUJÍ a to nikoli o "našem" (ve vašem pojetí "důchodu nás správných lidí") ale O SVÉM. A je to tak správné a DEMOKRATICKÉ, že o důchodu spolurozhodují všichni, kdo na něj platí a budou ho někdy brát. Chápu, že vy byste ráda mnoha spolurozhodujícím PRÁVO ODEBRALA a ponechala ho jen skupině (a vůli), která má názory (a chutě) jako vy - osobám odchovaným a těžce postiženým totalitou. Ale uklidním Vás, jestli se vám z gender neziskovek "zvedá kufr", počítejte a buďte aspoň trochu soudná. Uvádíte 44 subjektů, kolik z nich je genderová neziskovka? Jedna? Pak se podílí 1/44, ale uvést rozhodovací sílu jedné čtyřiačtyřicetiny by vám nepřineslo karmu a nezvedlo ze židle xenofoby, že? Bože, jestli Vás za tu lživou propagandu někdo neplatí, pak nechápu, že jste mohla vystudovat školu, kde je matematika i logika základem a určitá kulturnost normou."