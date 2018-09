Tisíce lidí protestovaly v Rusku proti návrhu zvýšit věk odchodu do důchodu

3. 9. 2018

V neděli protestovaly tisíce lidí po celém Rusku proti plánům vlády zvýšit věk odchodu do důchodu, navzdory nedávnému příslibu Vladimíra Putina, že nepopulární opatření zmírní.Asi 9000 lidí protestovalo dva kilometry od Kremlu v Moskvě. Moskevská police odhadla počet účastníků na 6000.Mnoho lidí neslo rudé vlajky a transparenty hlavního organizátora protestů, komunistické strany KPRF.Ve středu Putin oznámil, že zvýšení věku odchodu do důchodu pro ženy bude sníženo z navrhovaných 63 let na 60. V současnosti odcházejí v Rusku ženy do důchodu v 55 letech. Putin chce zvýšit věk odchodu mužů do důchodu ze 60 let na 65 let. To nezmírnil.Podrobnosti v angličtině ZDE