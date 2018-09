ČSSD slibuje Havířov bez migrantů...

K tomu dodává James Partridge, který vyučuje bohemistice v Oxfordu:

"Wikipedia zaznamenává o Havířovu, že 'většina obyvatel sem migrovala z jiných částí Československa, především ze Slovenska, jako imigranti, cestující za prací." Ironii ČSSD zjevně nechápe.



Andrew Stroehlein, Human Rights Watch:



Čeští sociální demokraté se snaží napodobovat ultrapravici a jako ona šířit nenávist a strach... Je to hnus a také je to politicky pošetilé: proč by si voliči vybrali kopii a ne originál?