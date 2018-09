Stav české politiky zásadně ohrožuje budoucnost ČR

Kam až to česká politika dopracovala ve své “upřímné” snaze udělat Českou republiku lepší. Když dnes chcete říct lidem, že chcete bojovat proti obchodu s chudobou (jako třeba ČSSD),. Když jim chcete dát najevo, jak dobrý jste hospodář, jak moc vám jde o budoucnost a jak chcete zlepšovat to, co je třeba zlepšovat (jako třeba Ano),. V 7. nejbezpečnější zemi světa. Když chcete ukázat, jak skvělá jste politická alternativa (jako třeba ODS),(aby ani "křesťané" nezůtali nedotčeni,) a. Když chcete přesvědčovat voliče, ochotně. Zbytek už vůbec nestojí za řeč. Vítej, budoucnosti...