Zvlášť krutý zážitek pro americké občany

8. 9. 2018

"Nemělo by to být Demokratické ani Republikánské říci, že neútočíme na určité skupiny lidí jen proto, jak vypadají nebo jak se modlí! My jsme Američani a od nás se očekává, že se postavíme proti násilníkům! (Potlesk) Ne, že je budeme následovat! Od nás se očekává, že se postavíme proti diskriminaci! A zcela do háje samozřejmě se musíme postavit jasně a jednoznačně proti sympatizantům s nacisty. (Potlesk) Jak složité to je? Říct, že nacisti jsou špatní?







Nemělo by to být Demokratické ani Republikánské říci, že neohrožujeme svobodu tisku jen kvůli tomu, že vydává články, které se nám nelíbí. Já si hodně stěžuju na Fox News. Ale nikdy jste mě neslyšeli, že bych vyhrožoval, že je zakážu. Anebo že bych jim říkal "nepřátelé lidu".







Politika vyvolávání konfliktů a hněvu a paranoi bohužel nalezla domov v Republikánské straně. Republikáni, kteří jsou rozumní, v Kongresu, a oni tam jsou, říkají: "No jo, my víme, že tohle je šílené - " ale přesto se snaží ze všech sil chránit toto chování před kritikou a před pohnáním k odpovědnosti. Jsou naprosto neochotní najít v sobě páteř k tomu, aby se postavili na obhajobu institucí, které způsobují, že naše demokracie funguje. "

"How hard can that be? Saying that Nazis are bad?"



V televizním pořadu, který mnozí označili za zbytečně krutý, bylo v pondělí připomenuto milionům Američanů, že kdysi měli prezidenta.Nic netušící Američané, kteří si v pondělí pustili televizní zprávy, se náhle stali terčem útoku vzpomínky na dobu, kdy domácí politika USA, mezinárodní diplomacie i jaderné kódy byly v rukou dospělého člověka.CNN, jedna z televizí, které tento pořad odvysílaly, okamžitě konstatovala, že toho lituje, a přiznala, že připomenout Američanům, že ještě nedávno měli prezidenta, vyvolalo všeobecnou lítost a zoufalství. "CNN se za tuto chybu hluboce omlouvá," konstatovala televize. "Už se to nestane."Krutost toho televizního pořadu byla ještě znásobena skutečností, že televizní stanice zbytečně věnovaly delší pozornost projevu, který jen divákům připomněl, že národ měl kdysi prezidenta, který přísně dodržoval pravidla gramatiky a výslovnosti.Nadto, připomínku, že země měla ještě nedávno vedoucího představitele, který miluje a respektuje svou manželku, považovalo mnoho diváků už za "překročení všech norem". Byli nuceni přepnout na jiný kanál."Bylo to děsné," konstatovala Carol Foyler, divačka, kterou toto televizní vysílání hluboce ztraumatizovalo. "Bylo to, jako když najdete na Facebooku fotku svého bývalého a on bohužel vypadá nádherně."Podrobnosti v angličtině ZDE