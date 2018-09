OSN: Ruský a Asadův útok na Idlib se zřejmě stane největší humanitární katastrofou v tomto století

11. 9. 2018





Syrští civilisté začínají hromadně prchat před bezprostředním rusko-syrským bombardováním









OSN uvádí, že 30 000 lidí z 3,5 milionu osob žijících v opoziční syrské enklávě Idlib už začalo z teritoria utíkat. OSN varuje, že by se Idlib mohl proměnit v nejhorší humanitární krizi jednadvacátého století, protože statisíce civilistů odtamtud začnou utíkat směrem k nyní uzavřené turecké hranici ve snaze uniknout útoku Rusů a vojsk a letadel prezidenta Asada.

Rusko a USA se také navzájem obvinily, že připravují chemické útoky. Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton řekl v pondělí, že USA, Británie a Francie souhlasí, že další užití chemických zbraní syrskou vládou by vyvolalo ze Západu "daleko silnější reakci".Páteční schůzka v Teheránu mezi Ruskem, Tureckem a Sýrií se nedohodla na dodržování příměří. Turecký prezident Erdogan nyní - s americkou podporou - vyvíjí co největší diplomatický tlak na Rusko, aby nezahájilo totální leteckou ofenzívu proti Idlibu, která by vyvolala chaos a zmařila možnost na politické narovnání.Avšak v Idlibu je už zjevné, že probíhající přípravy na vojenskou a leteckou ofenzívu Asada a Ruska už přiměly desetitisíce osob, aby odtamtud začaly prchat. Mluvčí úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí David Swanson informoval, že ze severozápadu země už do neděle odešlo 30 542 osob. Většina z nich směřuje k turecké hranici.Turecká média informují, že v pondělí bylo leteckými údery v Idlibu zraněno 17 civilistů. Turecký ministr obrany Hulusi požadoval ukončení leteckých úderů a znovu požadoval příměří.V Ženevě vyjednával mimořádný vyslanec OSN Staffan de Mistura soukromě s tureckými, íránskými a ruskými činiteli ve snaze najít politické a nikoliv vojenské řešení.Ruský prezident Putin se musí rozhodnout, zda bude Erdogana ignorovat a zda dovolí Asadovu režimu zaútočit na asi 60 000 bojovníků syrské opozice, z nichž asi 10 000 není spojeno s Tureckem, ale podporuje OSN zakázanou džihadistickou organizaci Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Erdogan se snaží Putina přesvědčit, aby přijal jiná řešení.Opozice obviňuje Rusko a jeho spojence, že už útočí na nemocnice a střediska civilní obrany ve snaze přimět vzbouřence, aby se vzdali. Rusko a Asad bombardováním nemocnic opakují svou strategii z předchozích vojenských ofenzív proti vzbouřeneckým oblastem.Podrobnosti v angličtině ZDE