Anketa: Brexit českým firmám zdraží dopravu i cenu jejich výrobků. Podnikatelům nejvíce vadí nejistota

Přečetli jsme:

7. 9. 2018

Představitelé všech českých firem, které HN oslovily, mají jedno společné. Nejistotu. Pokud by došlo na "tvrdý brexit", znamenalo by to pro většinu z nich komplikace. Zdražila by doprava, narostla administrativa a vše by trvalo déle než dnes. Jestli se nakonec zástupcům EU a Spojeného království podaří domluvit si oslovení ředitelé a manažeři netroufají odhadovat. Většina doufá, že se alespoň nějakou dohodu uzavřít podaří a brexit vesměs vnímají jako nevítanou překážku volnému obchodu. Některé firmy se připravují již teď na nejhorší scénáře, ostatní vyčkávají, dokud nebude jasné, jakou podobu bude britský odchod z unie mít.

