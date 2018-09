Italští populisté zahájili velkou zradu na voličích

7. 9. 2018

Italští populisté nejsou známi tím, že by drželi slovo. Během takřka deseti let v úřadu premiéra Silvio Berlusconi opakovaně slíbil, že sníží daně - jen aby slib nesplnil a přivedl zemi do dluhové krize. Ale nová populistická koalice Ligy a Hnutí pěti hvězd přivedla věci k novému rekordu, píše Ferdinando Giugliano.



Ve středu vicepremiéři Luigi Di Maio a Matteo Salvini slíbili schválit slušný rozpočet, který by nezpůsobil třenice ve vztazích s EU a škody na finančních trzích. Problém ale je, že vyjádření jde proti takřka všemu z toho, co oba politici slíbili voličům. V květnu podepsali koaliční dohodu, která obsahovala snížení daní ve výši takřka 125 miliard eur a nové výdajové závazky. Jistě, vždycky tvrdí, že to udělají časem. Těžko však říci, jak by tato vláda mohla splnit cokoliv kromě symbolických slibů, pokud opravdu má v úmyslu držet se uměřenosti. Samozřejmě, že ďábel se skrývá v detailu. Žádný z lídrů neobjasnil, o jaký rozpočtový deficit bude vláda usilovat v roce 2019. Očekává se, že Itálie bude napřesrok hospodařit s deficitem 0,8 %. Giovanni Tria, technokratický ministr financí, údajně dává přednost tomu udržet deficit pod hranicí 2 %, zatímco někteří členové Pěti hvězd a Ligy patrně myslí na cosi bližšího 3 %. Očekávejte měsíce trvající dohadování - uvnitř vlády a s Evropskou komisí - aby došlo k rozhodnutí o tom, kde přesně povede hranice. Nicméně politický obrat o 180 stupňů je jasný. Liga ve volební kampani slibovala "rovnou daň", která podpoří ekonomiku. Koaliční dohoda s Pěti hvězdami to již změnil na daňový systém se dvěma brzdami. Nyní se očekává rozpočet jen s menšími daňovými škrty, nejpravděpodobněji pro živnostníky. Pokud jde o Pět hvězd, dávají přednost "občanskému příjmu", který má pomoci nezaměstnaným a špatně placeným. Nyní se z toho zřejmě stane posílení stávajícího programu podpory příjmů, který schválila předchozí středolevicová vláda Paola Gentiloniho. Také pokud jde o penze, obě strany budou muset osekat dřívější návrhy na snížení věku odchodu do penze. Zdá se, že když Salvini a Di Maio ukončili flirt s opuštěním eura, totéž provedou i s gargantuovským fiskálním stimulem. Konfrontace s finančními trhy byla nepřeslechnutelná. Jen před několika dny Di Maio prohlásil, že zájmy Italů stojí nad zájmy ratingových agentur. Ale ve středu řekl: "Není dáno, že zájmy ratingových agentur a Italů jsou protichůdné." Možná že dojde k dalším obratům. Pět hvězd debatovalo o uzavření firmy ILVA, velkého ocelářského podniku v jižní Itálii spojeného s lokálním nárůstem výskytu rakoviny a úmrtnosti. Ve středu Di Maio silně naznačoval, že se bude držet plánu předchozí vlády prodat ocelářský gigant firmě ArcelorMittal. Obě strany se také vzdávají opozice vůči povinné vakcinaci ve školách. Jak voliči reagují na takovou zradu? V tuto chvíli zřejmě pokrčením ramen. Pět hvězd a Liga nejsou při vládnutí příliš efektivní, ale jsou velmi dobré ve svalování viny na jiné, jako je EU, "spekulanti" a vlastní předchůdci. Opozice je rozdělená a nepopulární, chybí jí důvěryhodní lídři. Tvrdý postoj vlády k imigraci posílil její podporu, když by podle nedávných průzkumů obě strany získaly asi 60 % hlasů. Koalice nicméně zůstává zranitelná. Liga a Pět hvězd soupeří o stejné voliče. Jejich priority jsou v konfliktu, což ztěžuje tvorbu rozpočtu, zejména, když jsou zdroje vzácné. A voliči jsou náladoví. Italům netrvalo dlouho otočit se zády k Matteovi Renzimu, který měl podle odhadů dominovat italské politice po dekády. Je dost dobře možné, že stejný osud čeká i Di Maia a Salviniho. Podrobnosti v angličtině: ZDE

