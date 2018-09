Trump a Bolton se rozhodli zrušit mezinárodní soudní dvůr. Zřejmě se jim to podaří

11. 9. 2018





Mezinárodní soudní dvůr (ICC) je nejvýznamnější světový trestní tribunál, prosazující spravedlnost v mezinárodním měřítku. Donald Trump a jeho poradce pro národní bezpečnost John Bolton se ho nyní rozhodli zrušit.



John Bolton, s dalšími jestřáby Paulem Wolfowitzem a Richardem Perlem, vedli v roce 2003 protizákonnou invazi George W. Bushe do Iráku. Bolton nyní chce svrhnout íránský režim.



Bolton vždycky Mezinárodní soudní dvůr nenáviděl. I když ho respektuje a podporuje 123 států, USA, Rusko, Indie, Čína a další země jako Izrael ho nikdy neuznaly.



To ovšem nezabránilo nikdy Spojeným státům, aby ICC nepodporovaly, když to odpovídalo americkým zájmům.Odmítnutí světových mocností umožnit Mezinárodnímu soudnímu dvoru, aby fungoval nestranně, oslabilo jeho důvěryhodnost. Soudní dvůr byl kritizován, že se soustřeďuje jen na vyšetřování zločinů v zemích s menším bohatstvím a vlivem, zejména v Africe.Tento důraz se změnil za Fatou Bensoudy, hlavního prokurátorky u Mezinárodního soudního dvora od roku 2012. Právě její rozhodnutí začít oficiálně vyšetřovat zločiny spáchané v Afghánistánu od roku 2001 americkým vojenským a civilním personálem, stejně jako Talibanem, znepokojil Washington.Bensouda také zahájila předběžné vyšetřování zločinů spáchaných Američany v Iráku v letech 2003 - 2008.Spojené státy nyní chtějí proti Mezinárodnímu soudnímu dvoru zavést sankce. Zřejmě to způsobí jeho kolaps. Pokud USA odmítnou Mezinárodní soudní dvůr respektovat, mnoho dalších zemí, především afrických států, to učiní také. Mezinárodní soudní dvůr se nyní snaží prosadit svou jurisdikci nad vyšetřováním genocidy Rohingyů v Myanmaru. Jakmile budou Mezinárodní soudní dvůr bojkotovat Spojené státy, Myanmar se přidá.Kolaps Mezinárodního soudního dvora bude výborně vyhovovat Rusku a Vladimíru Putinovi, který sdílí Trumpovo nepřátelství vůči závazným nadnárodním právním předpisům a normám a chce jednat beztrestně. Rusko nyní čelí předběžnému vyšetřování Mezinárodního soudního dvora za své zločiny na Ukrajině.Rozklad Mezinárodního soudního dvora přivítá i Čína, vzhledem k tomu, že porušuje mezinárodní právo v Jihočínském moři a vůči Tchajwanu.Boltonův útok proti Mezinárodnímu soudnímu dvoru je v linii útoků Trumpovy vlády proti Radě lidských práv OSN, odstoupení od mezinárodního multilaterálního paktu omezujícího jaderné aktivity Íránu i odstoupení od pařížské dohody o boji proti globálnímu oteplování, zavádění mezinárodních cel a výhrůžkám, že USA odejde ze Severoatlantického společenství a ze Světové obchodní organizace.Podrobnosti v angličtině ZDE