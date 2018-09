Obama zaútočil na Trumpovu "politiku strachu a hněvu"

7. 9. 2018

Apeloval na voliče po celých Spojených státech, aby obnovili "zdravou demokracii" a odmítl taktiku Donalda Trumpa a Republikánů ve Washingtonu jako bezprecedentní hrozbu budoucnosti USA."Vyvolávat kmenové nálady, vyvolávat strach, stavět jednu skupinu lidí proti druhým, říkat lidem, že pořádek a bezpečnost by byly obnoveny, kdyby nebylo těch lidí, kteří nevypadají jako my, anebo nemluví jako my, anebo se nemodlí jako my - to je stará učebnice, tak stará jako sám čas," řekl Obama.

"Nezačalo to s Donaldem Trumpem. Trump je příznakem, nikoliv příčinou. Trump jem využívá resentimentů, které politikové vyvolávali po mnoho let.Když je v naší demokracii vakuum, když nejdeme k volbám, když považujeme svá základní práva a své základní svobody za automaticky dané, zakoření politika strachu a defenzívnosti."Obama pronesl tento projev na University of Illinois, kde dostal cenu za etiku ve vládě.Obama tímto projevem dal najevo, že bude otevřeně kritizovat Donalda Trumpa. V pátek ostře odsoudil politické klima, které vzniklo za Trumpovy vlády a za vlády Republikánů v Kongresu.5ekl: "Co se to stalo s Republikánskou stranou? Není konzervativní, to přece není normální - je radikální. Za posledních několik desetiletíá bohužel zakořenily v Republikánské straně politika konfliktů, nenávisti a paranoie."Obama hovořil o vzestupu ultrapravice a o tom, jak ultrapravice šíří konspirační teorie - včetně teorií, že se Obama nenarodil v USA - i že útočí na "vědu a fakta". Kritizoval skutečnost, že Trump útočí na vlastního ministra spravedlnosti Jeffa Sesionse a snaží se ochromovat FBI a ministerstvo spravedlnosti, které vyšetřuje jeho kampaň. Zmínil se i o tom, že Trump učinil rovnítko mezi bělošskými supremacisty a levicovými aktivisty v Charlottesville."My jsme Američané. Od nás se očekává, že se postavíme proti násilníkům - ne, že je budeme následovat. Od nás se očekává, že se postavíme proti diskriminaci, a naprosto jasné je, že se máme jasně a jednoznačně postavit proti sympatizantům s nacisty. Jak těžké to může být, říci, že nacisté jsoiu špatní?""Je to dnes pozoruhodná doba. A je to nebezpečná doba," řekl. "Za dva měsíce budeme mít šanci vrátit určitou míru rozumu do naší politiky. Existuje jen jediný nástroj proti zneužívání moci, a to jste vy a váš hlas," řekl studentům.Podrobnosti v angličtině ZDE