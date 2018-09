Britský agent tvrdí, že r. 1989 "překazil atentát na Gorbačova"

8. 9. 2018





Přislušník jednotek SAS, mimořádných jednotek britské armády, tvrdí ve svých právě publikovaných vzpomínkách Pilgrim Spy (Špion poutník), že v roce 1989 v NDR zabránit atentátu na Michaila Gorbačova.

Tom Shore - což je pseudonym - byl vyslán do NDR v roce 1989 britskou výzvědnou službou, aby zjistil podrobnosti o určité sovětské vojenské operaci. To se mu nepodařilo, ale spojil se s hnutím za reformu a demokracii v Lipsku. Zjistil, že toto hnutí bylo infiltrováno německými ultralevicovými extremisty z tzv. Frakce Rudé armády, gangu Baader-Meinhofové. Tato Frakce Rudé armády plánovala usmrtit Michaila Gorbačova během jeho návštěvy v NDR dne 7. října 1989. Vražda by podle Shora znamenala, že by Sovětský svaz znovu okupoval NDR.Shore uvádí, že lipskému hnutí za svobodu umožnil přístup ke své výzvědné vysílačce, aby rozšířil informace o pokojných demonstracích, které se konaly v Lipsku proti režimu. O několik týdnů později při práci s vysílačkou ho konfrontovali dva muži z Frakce Rudé armády a vylezlo z nich, že připravují atentát na Gorbačova. Bylo mu řečeno, že je to organizováno členy sovětského politbyra a KGB. Shoreovi se toto spiknutí podařilo zvrátit.Shore píše, že o této epizodě dosud nikdy nesvědčil, neřekl o ní ani své manželce. Rozhodl se nyní promluvit, protože "většina lidí, kte. rých se to týkalo, jsou dnes mrtví anebo dávno v penzi, neprozrazuji tím žádná operační tajemství a nikomu neohrožuju život." Také poukazuje na to, že jsou pokojné demonstrace v Lipsku za změnu režimu v té době dnes neférově zapomenuty.Shore také konstatuje, že v Lipsku poznal Vladimíra Putina. Byl tehdy majorem a šéfem KGB v Sasku, ale byl neznámý."Události, které vedly k pádu berlínské zdi a které se děly těsně poté mě změnily k horšímu a navždy," dodal. "Věci, které jsem viděl, rozhodnutí, která jsem byl nucen tehdy učinit, ze mě udělaly osobu, s níž dodnes jen těžko žiji. Po mnoho let to zcela zničilo mou víru v lidi, přestal jsem absolutně věřit v možnost jakéhokoliv přátelství," dodává.Knihu Pilgrim Spy vydalo nakladatelství Hodder & Stoughton.Podrobnosti v angličtině ZDE