Státní terorista, to zní hrdě

7. 9. 2018 / Karel Dolejší

Putinovo Rusko konečně získává globální reputaci, jakou si dávno zasloužilo. Jde o stát rutinně využívající teroristických metod nejen vůči vnitřní opozici a nepohodlným novinářům, ale i proti jiným státům - za účelem získání zpravodajské či mocenské výhody. Bdělý pozorovatel to mohl vidět během propuknutí bojů na Donbase, všiml si po sestřelení letu MH17, zaregistroval to při pokusu o puč v Černé Hoře, uvědomil si to během kauzy Skripalových. Nyní spolu s britskou premiérkou vystoupili představitelé čtyř dalších klíčových států, označili Rusko za nejpravděpodobnějšího viníka v kauze Novičok a vyzvali je k odtajnění programu vývoje chemických zbraní. Kreml zná jako obvykle jedinou odpověď, když dojde na jeho přečiny: Zatloukat, zatloukat, zatloukat.



Nenechejme se ovšem mýlit: Společné prohlášení západních lídrů rozhodně nepředstavuje poslední slovo v dané věci. To bude muset přednést až nezávislý soud, přičemž část jeho jednání zřejmě proběhne v neveřejném módu, aby došlo k minimalizaci rizik úniku zpravodajských informací. Je přitom zjevné, že Britové výmluvné zpravodajské informace opravdu mají - jinak by totiž sotva přesvědčili na jedné straně Trumpa a na druhé Merkelovou o nutnosti výslovně podpořit neoblíbenou britskou premiérku Mayovou. Pět předních světových lídrů vyjádřilo silné přesvědčení, že Kreml opakovaně provádí vražedné útoky na území cizích států, a to i s použitím otravných látek. Pokud jsou podklady, ze kterých Mayová, Macron, Merkelová, Trudeau a Trump vycházejí korektní, potom mezi al-Kájdou vysílající operativce vraždit do New Yorku, "islámským státem" vypravujícím přes Srbsko komanda zabijáků do západní Evropy a ruskou vládnoucí elitou nařizující agentům útočit jedem v Salisbury existuje spíše rozdíl stupně než kvality. Putin a jeho okolí mají ovšem k dispozici nesrovnatelně větší zdroje než kterákoliv nestátní teroristické organizace - i přes to, že ruská ekonomika je slabá a prostředky investované do podvratných operací či na zbrojení už nebudou moci dál výrazně růst. A na rozdíl od islamistických teroristů nemá Kreml vesměs zájem hlásit se ke svým útokům dříve, než se na ně ve světě pozapomene. Mezitím hodlá zatloukat, zatloukat a zatloukat. A na rozdíl od Francie, Kanady, Německa či USA najde v České republice i na postech nejvyšších spoustu ochotných poskoků, kteří mu se zapíráním ze všech sil pomohou.

