Bob Woodward, Strach. Nová kniha o děsivých poměrech v Trumpově Bílém domě

5. 9. 2018



Nová kniha Boba Woodwarda, Fear (Strach) novináře, který proslul odhalením Nixonova skandálu Watergate, je založena na stovkách hodin rozhovorů s čelnými pracovníky Trumpova Bílého domu



John Kelly, šéf štábu Bílého domu, byl tak rozzuřen chováním Donalda Trumpa, že ho soukromě charakterizoval ostatním poradcům v Bílém domě jako "idiota" a stěžoval si, že jsou všichni v "městě šílenců".



Nový, velmi nelichotivý portrét Trumpova Bílého domu, v němž je Trump vylíčen jako člověk, který je natolik ochromený strachem z pokračujícího vyšetřování ruského vlivu na Trumpovu předvolební kampaň, že je v podstatě úplně nefunkční, vychází v těchto dnech v USA.

Woodwardovy informace ohledně toho, že Trumpova vláda je ve stavu "nervového kolapsu" potvrzuje obraz chaosu a zmatku, který vylíčil začátkem tohoto roku Michael Wolff ve své knize Fire and Fury. Woodward je v důsledku své práce na skandálu Watergate a jako autor informovaných portrétů celé řady amerických prezidentů, včetně Billa Clintona, mladšího George Bushe a Baracka Obamy, jeho kniha Strach bude mít zřejmě ještě daleko větší dopad než Wolffova kniha.Kniha má 448 stran a je založena na stovkách hodin rozhovorů s přímými hráči z Bílého domu, ale jen na anonymním základě. Mimo jiné odhaluje, že Trump ponižuje své vlastní vysoké poradce. Reince Priebus je "malá krysa. Jen pobíhá kolem". Ministr spravedlnosti Jeff Sessions je "duševně zaostalý. Je to jen blbej Jižan, který v Alabamě nedokázal být ani právníkem pro jediného člověka." Trump ho charakterizuje jako "zrádce", protože se vyloučil kvůli střetu zájmů z dohledu nad Muellerovým vyšetřováním ruského vlivu. Někdy Trump své spolupracovníky uráží přímo do tváře. Ministru obchodu Wilburu Rossovi řekl: "Nedůvěřuju vám. Jste mimo svá dobrá léta."Priebus označil prezidentovu ložnici, kde se Trump obsesivně dívá na Fox News a posílá zprávy na Twitteru, za "dáblovu pracovnu" a doba časně ráno a v neděli večer, kdy Trump posílá své výroky na Twitteru, jsou "čarodějnickou hodinou".Snad nejvíce znepokojující je poplach, který Trumpova absolutní neznalost mezinárodních událostí vyvolává u nejvyšších amerických bezpečnostních představitelů. Po jednom dramatickém jednání Národní bezpečnostní rady ohledně severokorejské raketové krize letos v lednu byl ministr obrany Mattis tak šokován, že sdělil svým spolupracovníkům, že Trump rozumí věcem asi tak dobře jako desetileté dítě.Vysocí činitelé v Bílém domě uzavírají mezi sebou spiknutí ve snaze zabránit Trumpovi v tom, aby udělal největší blbosti. Vysocí poradci mu kradou dokumenty z pracovního stolu, aby o nich nemohl rozhodovat.Snad nejděsivějším příkladem bylo, když se Trump dozvěděl v dubnu 2017, že syrský prezident Bašar al-Assad spáchal útok chemickými zbraněmi. "Do prdele, zabijme ho. Vlítněme tam. Zabijme ty zasrané svině," vykřikoval Trump.Mattis mu slíbil, že bude jednat v této věci okamžitě, ale pak nenápadně na myšlenku usmrcení Bašara al-Assada bylo zapomenuto.Šéf štábu v Bílém domě vykřikoval: "Trump je idiot. Nevím, proč je kdokoliv z nás vůbec tady. Tohle je nejhorší zaměstnání, jaké jsem kdy měl." Podle Kellyho je Trump šílenec. "Nemá cenu se ho snažit přesvědčovat o ničem. Úplně se zbláznil."Gary Cohn, Trumpův ekonomický poradce, musel Trumpovi ze stolu ukrást dokument, jímž by Trump zlikvidoval obchodní dohodu s Jižní Koreou. Cohn potom sdělil spolupracovníkovi, že to učinil v zájmu bezpečnosti státu a že si Trump nevšiml, že ten dokument z jeho stolu zmizel. Podobně Cohn odstranil z Trumpova stolu dokument, jímž by Trump zrušil účast USA v obchodní dohodě NAFTA.Kniha také hovoří o tom, že právník John Dowd se pokusil Trumpa připravit na výslech od vyšetřovatele Roberta Muellera. Dowd byl posléze nucen vysvětlit Muellerovi, že se snaží zabránit tomu, aby byl Trump k Muellerovi předvolán k výslechu: "Nebudu sedět v nečinnosti a nedovolím, aby vypadal jako idiot. A vy pak vydáte ten transkript toho rozhovoru, protože se nic neutají, a lidi v zahraničí řeknou, 'Říkali jsme, že je to idiot. Říkali jsme, že je to blbec. Proč s tím blbem vůbec jednáme?""Johne, chápu vs," řekl Mueller.Posléze Down naléhal na Trumpa: "Nenechte se vyslechnout. Buď to, anebo vězení."Avšak Trump nechtěl, aby to vypadalo jako zbabělství, že se nechce podrobit Muellerovu výslechu, se rozhodl jinak."Budu opravdu dobrý svědek," řekl Trump Dowdovi."Nejste dobrý svědek," odpověděl Dowd. "Pane prezidente, obávám se, že vám prostě nemohu už pomoci."Druhého dne ráno Dowd odstoupil.Podrobnosti v angličtině ZDE