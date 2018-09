Andrej Babiš znovu na pravou míru

Kterak vykládá český premiér svou verzi "pravdy" o uprchlících českým voličům

6. 9. 2018 / Ivan Kytka

Otázka novináře položená Andreji Babišovi po setkání s Angelou Merkelovou 5. září v podvečer

Co s těmi uprchlíky, kteří jsou v Itálii a kteří mají právo na azyl?

Tak ti, kteří mají nárok na azyl… tak to já sice nevím, kdo může mít nárok na azyl, jakým jako způsobem… Protože to nejsou uprchlíci, kteří prchají před válkou, ale jsou to ekonomičtí migranti, kteří platí pašerákům, takže tam samozřejmě je to problém… Není možné, aby se někdo stal trosečníkem účelově. Přece trosečník podle námořního práva je ten, který se (jím) stává z nějaké neočekávané události, ale ne, že vyplouvá na moře a už ví předem, že je trosečník…a čekat, že ho bude někdo zachraňovat.

(Zdroj ČT24)

Ze sumáře mluvčího UNHCR Charlieho Yaxleyho na brífinku v Paláci národů v Ženevě 4. září 2018:



Nedávné ostřelování civilních čtvrtí v Tripolis, které způsobilo smrt, destrukci a ztrátu bydliště (místních obyvatel), vyvolává velké obavy. V táboře pro lidi bez domova ve Fallah 2 Tawergha byli při přestřelkách mezi zbrojenými skupinami dva lidé zabiti a několik dalších, včetně dětí zraněno. Na tomto místě je 900 Libyjců, kteří přišli o své bydliště.



V Janzouru v západní části Tripolis hledalo po ozbrojených střetech, které je donutily opustit svá bydliště, úkryt ve škole 27 libyjských rodin, včetně dvou dětí trpících nevyléčitelnou nemocí. V pondělí 3. září navštívil rodiny tým UNHCR, aby vyhodnotil jejich situaci. UNHCR teď poskytne naléhavou pomoc všem 150 osobám, které se ve škole nacházejí.

Mezitím v sobotu (1. září) zachránila Libyjská pobřežní hlídka 276 uprchlíků a migrantů, kteří opustili loď v Al Khums, 120 kilometrů východně od Tripolis. Vylodění byli přítomni členové Medical Corps, kteří poskytli (vyloděným) základní pomoc a lékařské ošetření. Loď opustilo 195 mužů, 36 žen a 45 dětí. Při pobřežní operaci byla odhalena dvě mrtvá těla.”

Více podrobností na webu OSN.