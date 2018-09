Dumbing down společenského diskurzu na sociálních sítích

6. 9. 2018

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous







píše na Facebooku Marie Heřmanová, novinářka a jedna z dobrovolnic, pomáhajících uprchlíkům na Balkáně v době největší krize: poslední dobou, když napíšu článek o uprchlících a migraci, tak to má nějaký lajky, sdílení od kámošů a semtam dojde obligátní a neoriginální hejt typu "vem si je domu, ty vítačko". Když napíšu článek o Vogue, tak se dozvím, že: Z cyklu nevýznamné, ale zábavné postřehy,: poslední dobou, když napíšu článek o uprchlících a migraci, tak to má nějaký lajky, sdílení od kámošů a semtam dojde obligátní a neoriginální hejt typu "vem si je domu, ty vítačko". Když napíšu článek o Vogue, tak se dozvím, že:



- jsem hnusná

- jsem tlustá

- se hnusně oblíkám

- jsem chtěla pracovat ve Vogue a nevzali mně

- jsem vystudovala debilní obor

- si mám nechat svý debilní názory pro sebe

- jsem neomarxistka a chci všechno zakázat

- a něco o tom, že chci zakázat i zbraně, ale to jsem vůbec nepochopila (ale kdyžtak jo, to bych aji chtěla docela).





A to jsem tam napsala, že to vlastně není úplně blbý. Tak nevím - Vogue is the new uprchlíci? Tak to je fajn, ne?