Volební program ANO pod dubem, za dubem

5. 9. 2018 / Karel Dolejší

"Uděláme Česko bohatší," slibuje před senátními a komunálními volbami vládní "hnutí" vlastněné Andrejem Babišem. Jak by asi slíbeného mohlo být dosaženo, pokud zisky samotného Agrofertu vloni klesly o 40 % a navržený deficit příštího státního rozpočtu činí 40 miliard korun, takže na každého Čecha zásluhou geniální vládní politiky za posledních několik málo let připadá dluh bratru 120 000 korun, to už ovšem volič neřeší. Prostě jim to hodí.



Zatímco v polistopadové korupční politice platilo pravidlo, že strany přihazují kšeftíky kamarádům z ekonomické sféry, kteří pak na oplátku zase "pustí chlup" do stranické pokladny, v babišovském systému je vše mnohem jednodušší. Premiér si nyní státní peníze, bez nichž by jeho "veleúspěšné" podnikání z hlediska ziskovosti nestálo za nic, přivlastňuje přímo. Následuje tak geniální příklad jistého starosty nejmenované jihomoravské obce, který se již na konci minulého století na městských billboardech pochlubil, že budování obecní infrastruktury provádí právě jeho vlastní firma, že si z obecního přihazuje rovnou do vlastní kapsy. Možná že tento bodrý muž jako vůbec první pochopil prazvláštní psychickou výbavu českých voličů, která jim zřejmě umožňuje chápat střet zájmů pouze tehdy, jestliže se jej dotyčný snaží utajit. Naopak, pokud se delikvent očividným střetem zájmů otevřeně chlubí, zaměstná dokonce bývalou šéfku protikorupční neziskovky, aby rozhodovala o revitalizaci Letné bez výběrového řízení atd., běžný volič žádný problém neregistruje - je naopak připraven takovému politikovi skočit na koblihu a slintat blahem. Skutečným programem holdingu ANOfert samozřejmě vůbec není nějaké obohacování Česka. To ani není možné - i vzhledem k modelu, jakým šéf holdingu "podniká". Nejvíce si ze společné kasy zásadně přivlastňuje sám, sem tam však nějaký drobeček odhodí nebo alespoň slíbí vybrané sociální skupině. Přitom optimisticky předpokládá, že cílovka je dostatečně hloupá na to, aby nepochopila, že v důsledku ji uplácejí jejími vlastními penězi. A odvážný předpoklad mu vesměs vychází. Přitom dekódování volebního hesla vládního "hnutí" by dávno nemělo nikomu činit větších problémů. Autorem skutečného sloganu je Jaroslav Uhlíř - a v plné kráse zní: "Pod dubem, za dubem / tam si na tě počíháme / Pod dubem, za dubem / tam tě oškubem."

