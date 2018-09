Bomba: Vysoký činitel Trumpova Bílého domu svědčí: Pracujeme tu proti Trumpovi. Snažíme se zachránit, co se dá

6. 9. 2018

Jaw-dropping op-ed. Are we supposed to be thankful there may be some semi-adult betraying his boss to moderate the damage Trump does? Or be horrified that it’s come to this… that the proper checks & balances are failing & only a few well-placed rogues are preventing total chaos? https://t.co/H9aN9i2tsC

Největším znepokojením není to, co pan Trump udělal s prezidentským úřadem, ale to, co my jako národ jsme dovolili, aby on udělal nám. Propadli jsme se do žumpy s ním a dovolili jsme naší veřejné diskusi, aby ztratila zdvořilost."





ZDE Zdroj v angličtině ZDE

Autor píše, že Trumpovi poradci zkoumali možnost odstranění Donalda Trumpa z prezidentského úřadu pomocí 25. dodatku americké ústavy, který umožňuje nahrazení prezidenta, který je "neschopen vykonávat pravomoci a povinnosti svého úřadu", ale rozhodli se ho nepoužít.Trumpův vysoký poradce zdůrazňuje, že "naše hnutí odporu není levicové", ale je to koalice, která si přeje, aby vláda fungovala."Chceme, aby vláda byla úspěšná a myslíme si, že velká část její politické strategie učinila Ameriku bezpečnější a bohatší," píše autor. Avšak píše o skupině "osob, jmenovaných Trumpem, kteří se rozhodli udělat vše, co je v jejich silách, aby zachránili naše demokratické instituce a blokují pošetilejší nápady pana Trumpa, až do doby, než odejde z úřadu."Autor chválí úsilí těchto lidí jako "hrdinské". Snaží se "izolovat špatná rozhodnutí tak, aby neopustila Bílý dům" a usilují o to "neutralizovat Trumpovo výstředně nevypočitatelné jednání".Citujeme:"Od Bílého domu až po ministerstva a vládní úřady, vysocí činitelé soukromě přiznávají, že dennodenně reagují nevěřícně na prezidentovy výroky a činy. Většina z nich usiluje o to, ochránit svou práci od Trumpových vrtochů.Jednání s Trumpem nejsou schopna se přidržet daného tématu. Okamžitě začíná mluvit o něčem jiném, pronáší samolibé tirády, v nichž se neustále opakuje, a jeho impulsivita vede k nedovařeným, špatně informovaným a občas nebezpečným rozhodnutím, které je nutno neutralizovat.'Nedá se opravdu vůbec říci, zda od jedné minuty do druhé změní svůj názor,' stěžoval si nedávno jeden vysoký činitel, šokovaný jednáním v Oválné pracovně, během něhož Trump dělal přemety v rozhodování ohledně zásadního strategického rozhodnutí, které přijal teprve před týdnem.Toto zbrklé a nebezpečné jednání by bylo více znepokojující, kdyby nebylo neznámých hrdinů v Bílém domě a kolem něho. Někteří jeho poradci jsou líčeni v médiích jako zločinci. Ale soukromě oni intenzivně usilují o to, aby se špatná rozhodnutí nedostala ven z Bílého domu, i když vždycky v tom nejsou nutně úspěšní.Je to možná malá útěcha v této chaotické éře, avšak Američané by měli vědět, že v Bílém domě jsou i dospělí lidé. Plně uznáváme, co se děje. A snažíme se dělat, co je správné, i když to Donald Trump dělat odmítá.(...)