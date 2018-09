Trump zaútočil na svého ministra spravedlnosti

4. 9. 2018

V dalším neuvěřitelném ranním tweetu zaútočil Donald Trump na svého ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse že byli obžalováni dva republikánští kongresmani, což ohrožuje pozitivní výsledky pro Republikánskou stranu v nadcházejících volbách do Kongresu.Je důležité si uvědomit, že Trump nezpochybňuje vinu těchto kongresmanů, ale obviňuje Sessionse, že "provádí trestní stíhání, které poškodí Republikánskou stranu".V normální zemi by to vyvolalo ústavní krizi, neboť není možné, aby prezident naléhal na ministerstvo spravedlnosti, aby trestní stíhání, které provádí, bylo přizpůsobováno potřebám nějaké politické strany.Trump pohrozil, že po volbách Sessionse vyhodí z funkce, což by zřejmě znamenalo i vyhození Roberta Muellera, mimořádného vyšetřovatele vazeb Trumpovy kampaně na Rusko.Je velkou otázkou, zda by takové zpotvoření spravedlnosti Republikánská strana tolerovala. Někteří její činitelé tvrdí, že ano, jiní, že ne.Celá řada volebních modelů naznačuje, že v nadcházejících volbách přijdou Republikáni o svou většinu v Kongresu, protože velká část americké veřejnosti chce, aby Trump byl donucen opustit prezidentský úřad.Podrobnosti v angličtině ZDE