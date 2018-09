Britská prokuratura obžalovala dva členy ruské vojenské rozvědky z otravy Skripalových

5. 9. 2018

Britská policie obžalovala dva ruské občany, příslušníky vojenské rozvědky, z otravy Sergeje Skripala a jeho dcery novičokem. Britská policie a prokuratura to oznámila ve středu. Oba muži cestovali s pravými ruskými pasy na jména Alexander Petrov a Ruslan Boširov. Přiletěli Aeroflotem do Británie několik dní před útokem. Britská prokuratura konstatuje, že existuje dostatečné množství důkazů, aby mohli být obžalováni. Obžalovala je ze spiknutí zavraždit Skripalovy a policistu Nicka Baileyho, který onemocněl po návštěvě Skripalova bytu, poté, co byli oba nalezeni zkolabovaní na lavičce v Salisbury.

Vyšetřování zajistilo videonahrávky z průmyslové televize obou obviněných poté, co přiletěli na letiště v Gatwicku a ubytovali se v hotelu City Stay ve východním Londýně. Po příletu do Británie v pátek 2. března se odebrali do Salisbury na výzvědy. Téhož dne se vrátili do Londýna a do Salisbury cestovali opět v neděli. Policie má jejich záznam z kamer umístěných nedaleko domu Skripalových. Policie je přesvědčena, že po kontaminaci venkovních dveří ke bytu Skripalových odcestovali oba muži vlakem a metrem do Heathrow a vrátili se zpět do Ruska letem v 22.30.Británie nebude žádat o jejich vydání, protože ruská ústava zakazuje vydávání ruských občanů k trestnímu stíhání do zahraničí. Británie však získala evropský zatykač, takže pokud tito muži budou cestovat do jakékoliv evropské země, kde evropský zatykač platí, budou zatčeni. Evropský zatykač je bez promlčení.Podrobnosti v angličtině ZDE