Sověti nejméně čtyřikrát uvažovali o přejmenování Moskvy

5. 9. 2018

Představitelé sovětského režimu ještě za Stalinova života třikrát zvažovali přejmenování Moskvy na počest sovětských lídrů. Stalin osobně zasáhl, aby tomu zabránil. A jednou, po jeho smrti, zasáhli následníci.

Poprvé k tomu došlo v únoru 1927, když 200 stranických lídrů požádalo vládu, aby přejmenovala Moskvu na Lenin. Avšak toto jméno již nesl Petrohrad a Stalin prohlásil, že druhé Leninovo město by bylo nadbytečné.

Podruhé v roce 1938 šéf NKVD Nikolaj Ježov nařídil podřízeným, aby připravili přejmenování Moskvy na Stalinodar. Stalin byl zřejmě pobaven i rozhněván a prohlásil, že nikdy nedovolí přejmenování sovětského hlavního města. Dva roky nato byl Ježov zastřelen, ačkoliv ne primárně kvůli zmíněnému návrhu.

Po skončení 2. světové války Stalin znova odmítl nápad pojmenovat Moskvu po něm, ačkoliv v archívech chybějí detaily o tom, kdo s návrhem přišel.

Poslední návrh se objevil po Stalinově smrti, kdy mnozí sovětští představitelé volali po přejmenování hlavního města na počest zesnulého. Někteří dokonce navrhli, aby Svaz sovětských socialistických republik byl přejmenován na Svaz sovětských stalinistických republik - což by mělo tu výhodu, že by šlo o název mnohem upřímnější - a Gruzínská SSR by měla být přejmenována na Stalinovu SSR.

Nicméně v důsledku Chruščovovy destalinizační kampaně nic z toho neprošlo.

