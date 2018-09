Ukrajina: Klimkin "našel způsob, jak porazit Rusko v Azovském moři"

5. 9. 2018

Ukrajinský ministr zahraničí Pavel Klimkin v televizním programu stanice ICTV Svoboda slova promluvil o opatřeních, která by měl Kyjev přijmout v reakci na provokace Moskvy v Azovském moři, píše Andrej Riskin. (Rusko v posledních týdnech fakticky vojensky zablokovalo ukrajinské přístavy a dopravní lodi v Azovském moři, aniž by tomu mezinárodní společenství věnovalo větší pozornost - pozn. BL.)

"Dobře jsme chápali, že Rusko začne kontrolovanou eskalaci a začne zvyšovat sázky. A naše činnost by se neměla soustředit jen na politiku, pouze na bezpečnost, pouze na právní otázky. Fungovat bude pouze součet toho všeho," vysvětlil ministr. "Nyní se snažíme soustředit pozornost našich partnerů na to, aby Azovské moře bylo politicky a právně uznáno za obyčejné teritoriální moře v protikladu k těm manipulacím, spekulacím, o nichž se hovoří."

Taková pozice je pro Kyjev nezbytná pro ustavení námořní hranice s Ruskem a využití této iniciativy u soudů.

Podle slov ukrajinského ministra se však nelze omezit jen na právní úkony. Nezbytné je rozvíjet i vojenskou přítomnost ukrajinské strany v Azovském moři. Odražení ruské agrese v podobě námořního výsadku zajištěného ruskou Černomořskou flotilou je ostatně hlavním tématem probíhajícího ukrajinského cvičení Štorm 2018.

Pokud by moře bylo teritoriální, pobřežní státy mají teritoriální vody (dvanáctimílové pásmo) a veškerý ostatní prostor je mezinárodní. To by znamenalo, že i Kerčský průliv (využívaný Ruskem k zásobování okupovaného Krymu - pozn. red.) je také oblastí mezinárodní plavby, takže plavidla Ruské pohraniční služby nemohou sledovat lodě směřující do ukrajinských přístavů v Azovském moři.

Podrobnosti v ruštině: ZDE