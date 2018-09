Po vlně veder v Británii zjištěny rekordní obavy ze změny klimatu

5. 9. 2018

72 % dospělých Britů je po letošní vlně rekordních veder "velmi" nebo "dost" znepokojeno dopady klimatické změny, upozorňuje Harry Cockburn.

Průzkum společnosti Opinium ukázal, že 60 % dospělých Britů považuje změnu klimatu za fenomén, který vlnu veder "posiluje, nebo zvyšuje její pravděpodobnost". Odhalil také, že takřka třetina (30 %) dotázaných se nyní označuje za "velmi znepokojené" změnou klimatu. To je nejvyšší číslo od roku 2008. Dalších 42 % se označilo za "dost" znepokojené.

Letní vedra v Anglii překročila teplotní rekord z roku 1976 a denní teploty v červnu a červenci pravidelně stoupaly nad 30 stupňů.

Sucho vážně dopadlo na zemědělce a ceny potravin mohou v příštích měsících růst.

Anomální teploty se vyskytovaly po celé severní polokouli. Švédsko zaznamenalo nejteplejší červenec za 260 let a bylo nuceno požádat o mezinárodní pomoc kvůli lesním požárům za polárním kruhem, kde teploty překročily 30 stupňů Celsia.

Pravděpodobnost výskytu vlny veder v Severní Evropě se kvůli dopadům změny klimatu zdvojnásobila, tvrdí vědci z mezinárodní sítě World Weather Attribution.

Leo Barasi, autor knihy Klimatická většina: Apatie a akce ve věku nacionalismu (The Climate Majority: Apathy and Action in an Age of Nationalism), tvrdí, že dopad veder v Británii ještě nedošel plného uvědomění a míra znepokojení se může brzy dále zvýšit. Podle něj "zvýšení cen potravin, údaje z nemocnic ukazující účinky vlny veder a zemědělci s problémy, jak nakrmit svá zvířata" představují dopady, které si veřejnost dosud plně neuvědomila.

Průzkum také indikuje, že změna klimatu patří u veřejnosti mezi prvních pět témat, která vyvolávají největší zájem, zejména mezi mladými lidmi. Lidé si přejí, aby politici dělali více - a dali tomu přednost před prominentními tématy jako brexit, ekonomika nebo vzdělávání, imigrací, bydlení nebo zločinností.

