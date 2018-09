Kdo zastaví šílené lži o "muslimském nebezpečí", šířené politiky a médii ve střední Evropě?

4. 9. 2018

Věříte skutečně, že je Zeměkoule placka? Když se vás vážně ze středoevropských médií ptají, zda je Zeměkoule placka, když tam byly parametry veřejné diskuse natolik vykloubeny - víte, že veřejnosti se tam tvrdě lže už hodně, hodně dlouho...











Novinář se mě nedávno zeptal během interview, zda si myslím, že Evropa bude čelit občanské válce křesťanů proti muslimům, píše Andrew Stroehlein.

I was asked recently in a media interview if I thought Europe would face a civil war of Christians against Muslims.



No, the journalist was not joking or unhinged.



Rather, given the current level of fear-mongering in his Visegrád country, this is a must-ask question now. 1/ — Andrew Stroehlein (@astroehlein) September 4, 2018

"Chemnitz is right around the corner!"



"We don't want to live in Africa!"



Czech Prime Minister Andrej Babiš going for a new level of fear-mongering here https://t.co/0kYvxAjWl6 pic.twitter.com/8nnL7blKIh — Andrew Stroehlein (@astroehlein) September 4, 2018

Ne, ten novinář si nedělal legraci, ani nebyl šílený.Vzhledem k obrovské míře vyvolávání strachu v jeho visegrádské zemi, je to otázka, kterou je nutno pokládat.Teď si představte, jak zkreslená musí být veřejné diskuse v jeho zemi, když se to tam považuje za legitimní téma k diskusi.Nezáleží vlastně na tom, která to byla visegrádská země (). Znám všechny čtyři, takže vím, že toto mohla být potenciálně otázka ve všech z nich.Jsou to země, v nichž žije tak málo muslimů, že drtivá většina tamější lidí v životě muslima neviděla.Avšak jejich hlavy jsou plné lží, které do nich každodenně pumpují politikové, kteří spolu vzájemně soutěží o to, kdo je poděsí víc a kdo více získá pozornost a hlasy voličů.Tito politikové zjevně přesvědčují své občany, aby prohledávali nejtemnější kouty internetu a vyhledávali si tam nejděsnější lži a nenávistné memy - invaze, spiknutí, falešné statistiky, zfalšované fotografie...Bojte se, mějte strach - ale já, [Babiš, Orbán, Kaczynski] vás ochráním... Nenávist, strach, nenávist, strach, hlasujte.Když nemůžete proniknout do jazykové bubliny v těchto zemích, je pravděpodobně obtížné si to vůbec představit. Mohli byste se podívat na nějaké ultrapravicové internetové stránky, abyste o tom získali určitou představu - jenže si musíte představit, že takovéto lži se šíří v mainstreamových médiích a slyšíte je pořád od mainstreamových politiků.Možná, že je neférové dávat tyto čtyři visegrádské země dohromady. A v mnoha ohledech je mezi nimi řada důležitých rozdílů. Jenže v tomto ohledu jsou znepokojujícím způsobem podobné. Teď několik příkladů:Dnes z ČR: "Chemnitz je za rohem! My nechceme žít v Africe!"





Maďarsko: Spoluzakladatel vládnoucí strany Fidesz v provládní televizi" "zas.aně brzo neuvidíte už nikoho jiného [než černochy]"