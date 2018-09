Pozoruhodné. Hamáček se snaží zalíbit fašistům

Tvrdí cosi o "zvýšené kriminalitě cizinců", zatímco všechny statistiky v Evropě ukazují, že cizinci páchají méně trestných činů než domorodci. Kromě toho v ČR žádní imigranti nejsou. :)



Jan Hamáček by měl vědět: Když se někdejší centristická strana lísá k fašistům, voliči budou hlasovat pro fašisty, ne pro někdejší centristickou stranu. Proč jít ke kováříčkovi, když lze jít ke kováři? Jediné, čeho centristická strana dokáže, je, že zlegitimizuje rasismus a nenávist.



Já nemluvím o migrantech, ale zahraničních dělnících v MB. V loňském roce měli na svědomí 16% trestných činů, letos je to již 26%. — Jan Hamáček (@jhamacek) September 3, 2018

Bohužel, přesto takovéto výroky přispívají k všeobecné atmosféře xenofobie v České republice. Hamáčkovi už čeští občané na Twitteru odpovídají, že by měl také angažovat "arabskou policii" proti Arabům v Teplicích...

V Mladé Boleslavi žije asi 12 000 zahraničních dělníků, především Slováků a Poláků. Je to asi čtvrtina obyvatelstva, tedy 26 procent trestných činů "spáchaných cizinci" by bylo naprosto v normě. Není jasné, proč je nutné na to xenofobně upozorňovat. A čeští policisté se opravdu při řešení trestných činů nedomluví se Slováky a s Poláky?