Bezpečnost všech jednotlivých občanů Evropy závisí na existenci efektivních, utajených a spolehlivých výzvědných služeb jednotlivých evropských zemí. Jejich přeshraniční spolupráce dokázala zabránit četným ultrapravicovým a islamistickým teroristickým útokům. Potíž je, že výzvědné služby zemí, kde se dostali k moci ultrapravicoví populisti, jsou ochromeny vazbami výzvědných pracovníků na Rusko, které se snaží Evropskou unii destabilizovat.

Evropské země by měly zahájit vyšetřování, do jaké míry jsou její zpravodajské služby vazbami na Rusko ochromeny. Důležité je ale dobře informované občanstvo. V těchto temných dnech pro demokracii musíme požadovat, aby naše vlády dodržovaly zákonnost a bránily naše cenné demokratické instituce.

