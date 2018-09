Pro stoupence Czexitu: Barnier odmítl návrhy Theresy Mayové

3. 9. 2018





Vyjednavač EU pro brexit také varoval, že evropské automobilky budou muset používat méně součástek vyrobených v Británii



Vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier konstatoval, že se ostře staví proti návrhům Theresy Mayové pro brext. Varoval také evropské výrobce automobilů, že budou muset používat méně součástek vyrobených v Británii. Návrhy Mayové ohledně celních opatření jsou protizákonné a její návrh "společných předpisů" pro zboží by zlikvidovaly evropský projekt.

Barnier varoval, že dosavadní systém volného dovozu a vývozu automobilových součástek mezi Británií a členskými zeměmi EU musí skončit. Postihne to 186 000 Britů, zaměstnaných v automobilovém průmyslu.K britským návrhům, že Británie bude pro EU vybírat clo ze zboží přicházejícího do Evropy, řekl Barnier: "Nemůžeme se vzdát kontroly svých externích hranic a daní a předat to třetí zemi - to není legální. Zájmem Evropanů je zachovat integritu společného trhu. Není možno si s ním hrát a vyzobávat z něho rozinky. Britové mají volbu. Mohou zůstat ve společném trhu, jako Norsko, ale museli by přijmout všechny příslušné předpisy a museli by přispívat k evropské solidaritě. Je to vaše volba."Podrobnosti v angličtině ZDE Britští experti varují, že krátkodobý dopad odchodu Británie z EU bez dohody bude "chaotický a vážný". Ohrozí pracovní příležitosti a rozbije obchodní styky. Zmizí velké množství předpisů, které jsou zatím základem britských hospodářských a regulačních struktur."- Dojde zřejmě k narušení dodávky potravin. Rozloží se obchod s hovězím masem.- Přestane platit evropská karta zdravotního pojištění, která britským turistům dosud umožňuje lékařskou péči zadarmo v EU.- Bude nutno vytvořit pevnou hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem.- Status právních smluv a komerčních dohod s firmami v EU začne být nejasný, protože se Británie okamžitě stane "třetí zemí".- Na hranicích a v britských přístavech budou obrovské fronty kamionů, což donutí firmy snažit se změnit své dodavatelské řetězce.- Drasticky poklesne britská libra a úvěrový rating Británie bude snížen.Podrobnosti v angličtině ZDE Theresa Mayová se v neděli vyjádřil v článku vydaném v deníku Daily Telegraph, že uspořádat druhé referendum o brexitu by bylo "nedemokratické".