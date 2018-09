Papež František čelí nejhorší krizi svého pontifikátu

3. 9. 2018



Od doby svého zvolení papežem je František terčem útoků od konzervativců, kteří stojí ostře v opozici proti jeho podpoře chudých a marginalizovaných lidí, včetně uprchlíků. Někteří burani v České republice a v Polsku se dokonce vyjádřili, že by bylo dobře, aby František už umřel.

Avšak za poslední týden explodovala válka ve Vatikánu naplno, a František se tak octl uprostřed nejhorší krize během posledních pěti let svého pontifikátu. Kardinálové a biskupové se otevřeně obviňují ze lží, zrady, pomluv a fake news.Krize začala, když byl František minulý týden na cestě do Irska. Bolestné dědictví sexuálního zneužívání kněžími těžce poznamenalo tuto jeho návštěvu. Bez ohledu na to, kolikrát František hovořil o hanbě a bolesti církve, nestačilo to - oběti požadovaly akci.Na papežskou mši v Phoenix Parku přišla jen asi čtvrtina z očekávaného půl milionu lidí.Uprostřed této krize zveřejnil vatikánský diplomat v penzi šokující jedenáctistránkový dopis, v němž tvrdí, že František od roku 2013 ví o obvinění ze sexuálního zneužívání, které páchal vysoký církevní hodnostář, ale nic proti tomu neudělal.Sedmasedmdesátiletý arcibiskup Carlo Maria Viganò, bývalý vatikánský velvyslanec v USA a konzervativec, tvrdí, že František věděl o tom, že Theodore McCarrick, bývalý arcibiskup ve Washingtonu, byl "zkorumpovaný člověk", ale mlčel. Viganò jmenoval celou řadu dalších kardinálů a arcibiskupů, kteří prý o McCarrickových trestných činech také věděli. "Korupce pronikla do nejvyšších kruhů církevní hierarchie," tvrdí.Dopis byl zveřejněn ve chvíli, kdy krize sexuálního zneužívání církev doslova ohrožuje. V červenci František přijal McCarrickovu rezignaci. Australský biskup byl odsouzen za to, že skrýval sexuální zneužívání dětí, v Chile rezignovalo 34 biskupů kvůli sexuálním skandálům.Františkovi stoupenci se postavili na jeho obranu proti Viganòvi. Jiní požadují, aby reagoval na Viganòvo obvinění. Více než 29 000 podepsalo dopis, který od Františka požaduje, aby na Viganòva obvinění řádně reagoval.Podrobnosti v angličtině ZDE