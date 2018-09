Počet umírajících ve Středozemním moři je nyní rekordně nejvyšší od migrační krize r. 2015

4. 9. 2018

Migration from Libya to Italy is at its lowest level since the start of the refugee crisis — yet the death rate is at its highest. Salvini's theatrics have barely seen a drop in arrivals, which were already low. But shipwrecks are up. https://t.co/8HIhFEZZC6

1 in 18.



That's your chance of dying or disappearing when crossing the central Mediterranean.



More than double the rate last year.



Would you risk it?



How about to escape torture & rape in Libya?

https://t.co/DeXqTHuauh — Andrew Stroehlein (@astroehlein) September 4, 2018

Zpráva OSN vychází v době zvýšeného politického a sociálního napětí v Evropě, kde migrace posílila tamější ekonomiky zvýšením spotřebitelské poptávky, ale také zvýšila tlak na instituce státu a vyvolala popularitu ultrapravicových stran a kauz.Dramatický nárůst počtu mrtvých ve Středozemním moři je především důsledkem rozhodnutí ultrapravicového italského ministra vnitra Salviniho zabránit záchranným lodím v přístupu do italských přístavů. Za prvních sedm měsíců letošního roku se ve Středozemním moři utopilo asi 1600 lidí.Salviniho zákaz však nezpůsobil výrazný pokles počtu příchozích uprchlíků do Itálie. Během tří měsíců, co je ve funkci, přicházelo do Itálie měsíčně v průměru asi 2200 migrantů, předtím asi 2700 migrantů.Před příchodem Salviniho k moci nestoupal počet utopených lidí ve Středozemním moři, protože je zachraňovaly záchranné lodi charitativních organizací. Salvini tomu v poslední době zabránil.