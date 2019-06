Jde pouze o koryto

„Mám důvěru v koaliční projekt. Od začátku jsme věděli, že pan premiér do toho vstupuje s nějakou zátěží, to pro nás nebyla nová informace,“ prohlásil Hamáček na dotaz, jestli má premiér Babiš jeho důvěru, píše na Facebooku Lukáš Kraus.

Jo, od začátku věděl, že neoprávněně čerpal zdroje z EU, přesto má jeho důvěru. No - nedivte se, kdo by jinak podobného Hamáčka přeplácel jako na ministerstvu. Oni mají hamáčkové své malé problémy, hypotéky atd. Prostě neodejde. To už není racionální rozhodování po nějaké ideové a programové ose, tady už jde pouze a jedině o koryto. A Maláčová? To je stejný příběh mladé a nezajištěné. Přeci od nich nechcete rezignaci a odchod z vlády?