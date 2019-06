Tony Blair: Moc je moc

3. 6. 2019

Jasným faktem je, že země, jako je dnešní Británie, potřebuje silné aliance, abyste si udrželi vliv a své zájmy ochráněné. Protože: říkám vždycky lidem: Podívejte se, jak se svět mění. Jděme do poloviny tohoto století, to je jen ve vzdálenosti třiceti let. Takže až moji vnuci budou v dnešním věku mých dětí, ten svět, uprostřed jednadvacátého století, bude mít tři gigantické mocnosti: bude mít Ameriku, Čínu, pravděpodobně Indii. Protože to jsou země s velkým počtem obyvatel, v případě Ameriky je to obrovská ekonomika, obrovské množství vojenské moci. Tyto tři giganti budou daleko větší a daleko mocnější než země číslo čtyři, což by mohla být jakákoliv z vysokých zemí: zemí s velkým počtem obyvatelů, ale ne tak velké jako Čína a Indie. Indonézie, Brazílie, Japonsko, Mexiko. A pak budete mít země střední velikosti. Takže země jako Indonézie má počet obyvatel třikrát větší než Německo. Můžete mít země střední velikosti, Německo, Itálii, Francii, Británii.A v tomhle světě, jestliže se země střední velikosti nespojí, giganti si na nás sednou. To je prostě realita. A kdokoliv, kdo kdy měl něco společného s mocí a seděl v místnosti, kde spočívá moc, rozumí, že když jste ve skupině ostatních a fungujete jako celek, jako silný kolektiv, tak vaše středně velké země, které se dají dohromady v té Evropské unii, budou sedět u toho stolu s těmi třemi giganty za rovných podmínek jako oni. Jako jednotlivci nebudou sedět u toho stolu, budou sedět u malého stolku. Doslova je to takhle jasné jak facka. A Británie má dvě silné aliance: má vynikající alianci s Amerikou a je součástí Evropské unie, což je největší politická unie na světě, největší komerční trh na světě.Co proboha vás může přimět k tomu, abyste si mysleli, že něco získáte tím, když se tohoto vztahu vzdáte? Je to neuvěřitelný akt sebepopření. Takže pro mě je to naprosto jednoduché. Moc je moc. A jestliže máte Evropskou unii, například, bude velkým problémem, jak se budou vyvíjet vztahy s Čínou, protože vzestup Číny je nyní faktem - když jsem poprvé vstoupil do politiky, dával jsem to do svých projevů: "Čína bude na vzestupu." Ale dnes je to už fakt. Neexistuje jediná otázka v dnešním světě, od globálního oteplování až po globální ekonomiku, která by šla vyřešit bez Číny. A Čína má jiný politický systém. Nedávno se změnil a stal se autoritářštějším. A například ohledně umělé inteligence a technologie nadejde obrovský boj. Už to vidíte dnes, například ten spor o Huawei má obrovské dopady a tak co se stane s Evropou po takovém vzestupu Číny? Která bude mít tu obrovskou moc. Buď nás Čína po jednom slupne jako malinu, vytvoří mezi námi konflikty, nebo se všichni sjednotíme a společně budeme mít určitý vliv.Ale samostatně nebudeme dostatečně silní. To je prostě fakt. Tím, že to říkám, nijak svou zemi neponižuji. Je to prostě fakt.