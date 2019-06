Vysoký činitel Anglikánské církve: Trump je toxický a nebezpečný

3. 6. 2019

Paul Bayes, biskup z Liverpoolu, kritizoval v britském rozhlase Donalda Trumpa před jeho pondělním příletem do Británie na státní návštěvu. Vyslovil pochybnosti o tom, zda je Trump křesťan, a podpořil demonstranty, kteří plánují protesty proti Trumpově návštěvě v Británii.Biskup z Liverpoolu konstatoval, že Trumpova populistická politika je "toxická a nebezpečná". Řekl: "Nesouhlasím s ním. Mnoho jeho politických rozhodnutí je chybných a myslím, že křesťané, kteří se s ním identifikují, zejména v USA, nereagují řádně na to, co nám naše křesťanská víra káže, že bychom měli dělat. Nedomnívám se, že je správné stavět zdi. Není správné démonizovat a nenávidět lidi. Není správné vytvářet mezi lidmi konflikty. A myslím, že tomuto muži by se to mělo otevřeně říct, nejen by mu to měli říct lidé, kteří s ním budou v místnosti, ale i lidé na ulici venku.Říká, že je křesťan, avšak Ježíš řekl, že lidi poznáte po jejich ovoci. A tenhle člověk říká, že zdi jsou správné, lidé z jiných kultur jsou špatní, nesmíme lidi vítat, musíme je vylučovat - to nejsou výroky křesťana."Podrobnosti v angličtině ZDE