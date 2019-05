Julian Assange je terčem psychického mučení

31. 5. 2019

Julian Assange projevuje všechny příznaky dlouhodobého vystavení psychickému mučení a neměl by být deportován do USA, konstatoval vysoký expert OSN, který ho navštívil ve vězení.



Nilz Melzer, mimořádný vyšetřovatel OSN pro mučení, konstatoval, že se Assange stal po dlouhá léta terčem "úmyslného a systematického psychického mučení".

"Za posledních devět let je pan Assange vystavován trvalému, stále sílícímu nátlaku, včetně systematického soudního pronásledování a svévolného věznění na ekvádorském velvyslanectví, drtivé izolaci, šikanování a dohledu na velvyslanectví, a úmyslnému kolektivnímu zesměšňování, výzvám k násilí proti němu a opakovaným výzvám za jeho usmrcení."







Melzer dodal, že Belmarsh, kde je Assange vězněn, je stará věznice a má v důsledku toho problémy, ale je dobře udržováno a že charakteristika toho vězení jako "britské Guantanámo" je nekonstruktivní.



"Fyzicky trpí Assange nemocemi, ale ty řeší vězeňská služba. V tom není nic naléhavého ani nebezpečného," řekl Melzer. "To, co je znepokojující, je psychický aspekt a Assangeova trvalá úzkost. Má pocit, že je trvale ohrožován všemi. Byl nesmírně rozčilený a posedlý vlastními myšlenkami. Bylo obtížné s ním vést strukturovaný rozhovor."Melzer kritizoval, jak byl Assange odvezen z ekvádorského velvyslanectví. "Byl jsem například překvapen, že v den, kdy byl zatčen, byl okamžitě odvezen k soudu a odsouzen. Podle normálního práva by měl býval dostat aspoň čtrnáct dní na přípravu obhajoby.""Za dvacet let své práce s obětmi válek, násilí a politického pronásledovní jsem nikdy neviděl skupinu demokratických státům, které se spikly v úsilí úmyslně izolovat, démonizovat a šikanovat jednoho člověka tak dlouhou dobu a s tak malým respektem pro lidskou důstojnost a zákonnost."Podrobnosti v angličtině ZDE