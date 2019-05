Vyjednavač EU Michel Barnier: "Brexit je důsledkem nostalgie vůči minulosti"

31. 5. 2019



Brexit byl částečně způsoben nostalgií vůči minulosti, která nemá v politice žádný účel, konstatoval v rozhovoru s časopisem New York Review of Books hlavní vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier. Identifikoval "typicky britské" příčiny hlasování pro brexit. Jednou z nich byla "naděje, že může dojít k návrat k mocné globální Británii, nostalgie pro minulost".



Zdůraznil také, že smlouva, kterou Theresa Mayová vyjednala s EU, je jedinou možností jak odejít z Evropské unie.

Barnier je bývalý komisař EU pro finanční služby. V té funkci se střetl s finančnickým střediskem v londýnské City, když po finanční krizi zavedl přísnější regulaci. Barnier se vyjádřil, že někteří voliči pro brexit chtěli "volně spekulovat", bez omezení předpisů Evropské unie.Barnier také konstatoval, že jiní hlasovali pro brexit, protože se cítili opuštění a dospěli k názoru, že se rozkládají britské veřejné služby.Hovořil o protievropských náladách po celém kontinentu: "Obyčejní lidé mají pocit, že jsou ztraceni, že byli opuštěni, že je jejich kulturní totožnost ohrožena - musíme ty místní totožnosti respektovat."Na dotaz, zda by Evropská unie dokázala přesvědčit Británii, aby v EU zůstala, řekl Barnier, že už je pravděpodobně příliš pozdě. Dodal: "Ale není příliš pozdě pro ostatní země, kde máme přesně tytéž problémy, včetně v mé vlastní zemi.""Pokud chce Británie z EU odejít spořádaně, smlouva Theresy Mayové je jedinou možností. Pokud chce odejít bez dohody - v pořádku. Pokud se rozhodne v EU zůstat - také v pořádku."Barnier zdůraznil, že je nesmírně důležité, aby Evropská unie hovořila jedním hlasem. "Skutečnost, že mluvíme jednotným hlasem v otázkách obchodu či konkurence z nás činí globálního aktéra. Jinak by se Evropa proměnila v muzeum."Barnier poznamenal, že Charles de Gaulle kdysi řekl, že sloučit veškerou identitu evropských občanů, to by bylo jako uvařit kaštanovou kaši. "To nezní příliš atraktivně. Nemůžeme všechny národy sloučit."Podrobnosti v angličtině ZDE