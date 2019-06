Trump po příletu do Británie urazil londýnského primátora a stěžoval si, že se nemůže dívat na Fox News - ta televize nemá v Británii vysílací licenci

3. 6. 2019

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!

Donald Trump: Právě jsem dorazil do Spojeného království. Jediným problémem je, že hlavním zdrojem zpráv z USA je tu CNN. Poté, co jsem se na to chvíli díval, jsem to vypnul. Všechno je to negativní a samé fake news, velmi špatné pro USA. Obrovský pokles sledovanosti. Proč s tím majitel @ATT nic neudělá? Jsem přesvědčen, že kdyby lidi přestaly (sic!) používat @ATT a přestali si je předplácet, byli by nuceni udělat v CNN velké změny, stejně jim umírá sledovanost. Když se svět dívá na CNN, dostává falešný obraz USA. Smutné!







Just arrived in the United Kingdom. The only problem is that @CNN is the primary source of news available from the U.S. After watching it for a short while, I turned it off. All negative & so much Fake News, very bad for U.S. Big ratings drop. Why doesn’t owner @ATT do something? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019







I believe that if people stoped using or subscribing to @ATT, they would be forced to make big changes at @CNN, which is dying in the ratings anyway. It is so unfair with such bad, Fake News! Why wouldn’t they act. When the World watches @CNN, it gets a false picture of USA. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019



"Tohle je daleko vážnější než dětinské urážky, které by měly být pod úroveň prezidenta Spojených států. Sadiq představuje pokrokové hodnoty Londýna a naší země a varuje, že Donald Trump je nejnehoráznjším příkladem rostoucí ultrapravicové hrozby po celém světě, která ohrožuje základní hodnoty, jež definují naši liberální demokracii už více než sedmdesát let."Komentátor deníku Guardian poukázal na to, že Trumpovy útoky na Sadiqa Khana londýnskému primátoru velmi pomohou pro znovuzvolení do primátorské funkce ve volbách londýnského primátora příští rok. Bude totiž stačit, když na předvolební billboardy nechá Sadiq Khan vytisknout Trumpovy útoky proti jeho osobě. Z průzkumu veřejného mínění provedeného minulý měsíc organizací YouGov vyplývá, že 63 procent Britů zastává názor, že Trump je špatný nebo otřesný prezident. V Londýně si to myslí 71 procent občanů a jen 9 procent Londýňanů zastává názor, že je Trump dobrý prezident. Jediná část Británie, kde je Trump ještě nepopulárnější než v Londýně je Skotsko - 72 procent Skotů zastává názor, že Trump je špatný nebo strašlivý prezident.Po příjezdu do londýnské rezidence si Donald Trump - co jiného - jako blb hned pustil televizi.- Stěžoval si, že v Británii není dostupná televize Fox News (v důsledku s vé zaujatosti nedostala v Británii vysílací licenci. Ofcom regulační orgán pro rozhlasové a televizní vysílání, rozhodl, že některé pořady na Fox News porušují britské předpisy nestrannosti ).