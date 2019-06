ČR: Největší protesty od sametové revoluce

4. 6. 2019





Očekává se, že asi 100 000 lidí bude v Praze v úterý protestovat proti konfliktu zájmů Andreje Babiše, píše v deníku Guardian Robert Tait. Počet demonstrantů se zřejmě zvětší po zveřejnění předběžné zprávy auditorů z Evropské komise, která Babiše obviňuje z konfliktu zájmů ohledně jeho průmyslového konglomerátu Agrofert, který dostává velké dotace z EU.



Babiš, druhý nejbohatší člověk v ČR, a od roku 2017 premiér, se údajně zapřísáhl, že neodstoupí. Proti Babišovi se už demonstrovalo za posledních šest týdnů čtyřikrát. Před čtrnácti dny se na Václavském náměstí sešlo 50 000 lidí.

Mikuláš Minář, mluvčí hnutí Milion chvilek pro demokracii, které protesty organizuje, uvedl, že lidé přijíždějí z měst a vesnic z celé republiky a přislíbil ještě větší demonstrace v příštích týdnech.Babišovi oponentní poukazují na to, že audit EU potvrdil stížnost organizace Transparency International, že Babiš porušuje předpisy o střetu zájmů tím, že si udržel kontrolu Agrofertu navzdory tomu, že ho údajně umístil do trustu.Je možné, že ČR bude muset splatit miliony euro dotací.David Ondráčka, ředitel organizace Transparency International v ČR, předpověděl, že úterní demonstrace "bude hřebík do Babišovy rakve". Dodal: "Babiš nemůž epřežít tento tlak veřejnosti a tyto analýzy z EU. Ví, že rozpočet EU a český rozpočet už nemůže zneužívat jako bankomatu, kde si může vybrat, cokoliv chce. Nevzdá se lehce, ale s rostoucím hněvem veřejnosti, inteligentními manévry opozice a řádným tlakem institucí už, jak jsem přesvědčen, premiérem nebude."Babiš obvinění odmítl jako "organizované spiknutí", odmítl zprávu Evropské komise a zapřísáhl se, že ji nechá změnit. Mikuláš Minář však tvrdí, že soukromě je Babiš protesty znepokojen. "Mám interní informace od lidí jemu blízkých, že jsme pro něho velký problem a že je nervózní. Je zahnán do kouta. Stačí jen sledovat jeho tiskové konference za posledních čtrnáct dní a vidíte, že je znepokojen."Podrobnosti v angličtině ZDE