OSN varuje: Bez záchranných člunů bude Středozemí moře mořem krve

11. 6. 2019





Úřad pro uprchlíky upozorňuje, že bez záchranných člunů je riziko, že se lidé při pokusu přeplout Středozemní moře utopí, nesmírně vysoké



Riziko, že se migranti a uprchlíci, snažící se přeplout Středozemní moře, při přeplavbě utopí, je v současnosti nejvyšší v historii, protože je už nesmějí zachraňovat lodě nevládních organizací. Konflikt v Libyi přitom vede stále větší počty uprchlíků, aby se o přeplavbu pokusili.



"Pokud nezasáhneme brzo, vznikne moře krve," konstatovala Carlotta Sami, mluvčí Úřadu OSN pro uprchlíky v Itálii.

V současnosti jsou příznivé povětrnostní podmínky, a tak se tisíce lidí snaží přeplout Středozemní moře, aby unikly bojům v Libyi a povodním. Bez záchranných lodí ve Středozemním moři se jich velký počet utopí.Podle humanitárních organizací vyplulo v posledních dnech z Libye asi 700 uprchlíků, pobřežní libyjské hlídky zabránily vyplout jen asi 5 procentům lidí, které odvezly do děsivých vazebních středisek. Čtyřicet procent těchto lidí dorazilo na Maltu, 11 procent do Itálie. Není známo, co se stalo s ostatními.Podle dat UNHCR a Mezinárodní organizace pro migraci se do Itálie ze severní Afriky od začátku roku 2019 dostalo 1940 osob. Téměř 350 se po cestě přes moře utopilo, Znamená to, že umírá při přeplavbě více než 15 procent lidí.Protiimigrační postoje ultrapravicové vlády v Itálii i vlády na Maltě donutily lodě nevládních organizací, aby přestaly ve Středozemním moři uprchlíky zachraňovat. Z někdejších deseti lodé jich zbývá už jen jediná loď německé organizace Sea Watch. Před třemi týdny se úřady této lodi zmocnily za to, že vezla 47 uprchlíků.Giargoa Linardi, mluvčí organizace Sea Watch v Itálii, konstatovala: "Naše letadla od 10. května identifikovala 20 člunů na moři, které byly v zoufalé situaci. Toto jsou nesnesitelné podmínky. Je absurdní, že v této námořní oblasti, nejmilitarizovanější a s nejrušnějším mořských provozem, nikdo tyto lidi nezachraňuje."Ultrapravicoví politikové v Evropě lživě tvrdí, že přítomnost záchranných člunů lidi láká, aby se vydali na cestu. Opak je pravda. Letos, bez záchranných lodí na moři, se pokouší dostat přes moře do Evropy každý den 85 lidí. Když v moři operovaly záchranné lodě, byly to 76 lidí denně.Podle UNHCR je v Libyi asi 60 000 žadatelů o azyl. Za poslední dva měsíce bylo v důsledku bojů vyhnáno z domů v Tripolisu asi 90 000 Libyjců. Humanitární organizace informují, že tisíce žadatelů o azyl jsou vězněny ve vazebních střediscích a tam jsou týráni a mučeni Podrobnosti v angličtině ZDE